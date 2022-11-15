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【美國中期選舉】女版特朗普不敵民主黨候選人 失落亞利桑州州長

環球政治 14:05 2022/11/15

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美國前總統特朗普在中期選舉為多名共和黨候選人背書，但成績卻未如理想。有女版特朗普之稱的前新聞主持萊克競選亞利桑那州州長，選前民調指她與民主黨候選人機會均等，最終以微小差距落敗，特朗普陣營再次傳來壞消息。

【美國中期選舉】特朗普歸咎於參院領袖 共和黨表現未如預期 【下一頁】

萊克（Kari Lake）曾多次揚言2020年總統大選被操控，被外界稱為「女版」特朗普（Donald Trump），競選亞利桑那州州長（Arizona）時亦獲對方背書支持，力圖擊敗民主黨候選人﹑現任州務卿霍布斯（Katie Hobbs）。

根據多間美國媒體周一（14日）統計，霍布斯將以不足1個百分點擊敗萊克，為民主黨再次入主亞利桑那州州長。霍布斯得知預計結果後發文，稱「民主值得等待」，亦感謝亞利桑那州選民支持。

萊克未有承認落敗，指亞利桑那州選民看到結果後就會知道是「狗屁不通」。萊克不相信選民會支持霍布斯，亦不認為對方會獲勝。同時她亦表明，如果自己最終落敗，絕對不會承認被操控的選舉結果。

彭斯批特朗普魯莽 險害死自己及家人 【下一頁】

亞利桑那州在中期選舉投票開始時，便因人口最多的馬里科帕縣（Maricopa County）出現投票機問題而拖慢投票速度。其時已有共和黨人提出，質疑民主黨試圖操控選舉。

亞利桑那州為主要搖擺州之一，特朗普在今次選舉對該州付出不少努力，分別支持萊克競選州長及馬斯特斯（Blake Masters）角逐參議員。但兩人最終不敵民主黨候選人，進一步打擊特朗普。

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責任編輯：吳漢培

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