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【COP27】首份草案內容出爐 氣候賠償進程存分歧

環球社會熱點 13:42 2022/11/15

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第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）繼續在埃及舉行，聯合國周一（14日）發布首份COP27談判草案，列出為貧窮國家提供「氣候賠償」具體進程。然而，發達國家對此存在分歧，希望未來兩年繼續就新氣候基金進行談判。

美俄情報領袖土耳其會面 美否認秘密和談 【下一頁】

聯合國周一公布COP27首份談判草案，揭示發達國家與受氣候變化影響的貧窮國家就「氣候賠償」存在分歧。草案稱，COP27將啟動一個為期兩年的進程，讓各國有充分時間討論，如何向發展中國家提供「氣候賠償」（loss and damage），並提出兩項可行建議。

草案建議在2024年11月前，為受氣候變化影響的窮國提供財政支持，例如建立新融資機制；或者未來兩年繼續就設立新基金進行談判。

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消息人士透露，130個多個發展中國家正積極推動在COP27峰會結束前，就設立新融資機制取得明確時間表，但發達國家則希望繼續就氣候賠償進行談判。

COP27峰會將於本周五（18日）閉幕，各國代表將根據草案內容繼續進行辯論。

COP27今年一大議程正是各國首次同意納入「氣候賠償」，但不少氣候人士認為，各國同意商討「氣候賠償」及認同其重要性不足讓COP27視為成功。氣候人士認為峰會需要訂立明確時間表，讓富國承諾按時支付「氣候賠償」。

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責任編輯：郭麗明

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