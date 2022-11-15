【業績│出口股】敏華績後抽升11%、加強開拓三至五線城市　中期純利升一成、派息15仙

▲ 【業績│出口股】敏華績後抽升一成 中期純利升一成至10.92億元、派息15仙

家具生產製造商敏華控股 （01999） 公布截至年九月底止中期業績，中期銷售收入95.3億元，按年下降7.9%；純利10.9億元，按年升10.5%，派發中期息15仙，較去年同期增加15.4%。敏華中午公布業績，午後股價最多急升逾15%，高見7.12元，收市升11.15%，報6.88元。

董事局主席黃敏利表示，由於一、二線城市新房數量下降，市場飽和，未來集團將加強開拓三、四、五線城市，料至明年中將開設更多門店，並保持上半年20%的增長。

未來一兩年加強在歐美市場的推廣

黃敏利指，集團將於未來一兩年加強在歐美市場的推廣，提升市場佔率。他預料，由於匯兌海運費用下滑，將刺激海外消費，料盈利將持續提升。黃敏利重申，雖然中國經濟增長放緩，但由於趨勢沒有改變，對中國市場仍然充滿信心。

另外，由於功能沙發的市場份額持續上升，集團將在智能製造、數位化管理等方面加大投入，通過生產過程自動化一體式作業，提升產品競爭力，不斷滿足消費者對產品需求。

毛利率升2.6個百分點至38.84%

敏華上半財年沙發及配套產品業務共實現收入約67.1億元，按年跌5%；來自於其他產品（包括床具產品、智能傢俱零部件及向商業客戶銷售的其他傢俱產品）的收入約22.4億元，按年減少約12.5%。管理層表示，由於俄烏衝突的影響，來自Home集團的收入達到約2.8億元，按年減少約39.9%，銷售收入2.9%。2023財政年度上半年，集團其他收入按年增長70.3%至約2.43億元，因政府補助增加。集團整體毛利率38.84%，按年上升2.6個百分點。

按地區劃分，集團中國市場銷售收入60.17億元，中國市場主營業務收入57.1億元（不包含房地產、商場物業及其他業務收入），按年減少10.7%。集團於中國總共擁有6,230間品牌專賣店（不包含格調、普麗尼和蘇寧門店1,514間）。

未來半年對前景謹慎樂觀

期內，專賣店店舖數目淨增長262間。黃敏利表示，由於國内房地產不景氣，影響開拓新房的沙發業務，加上疫情防控政策令處於封控地段門店的盈利受打擊，惟他強調，銷售收入的下降屬於短期，未來半年集團將保持謹慎樂觀。

而北美市場的收入同上年同期比較基本持平，來自北美市場的主營銷售收入25.6億元，按年僅增長約0.1%。至於歐洲及其他海外市場方面，收入按年僅增長2.1%。

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編輯：伍鍵文