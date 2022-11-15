▲ 【業績│出口股】敏華績後抽升一成 中期純利升一成至10.92億元、派息15仙

家具生產製造商敏華控股 （01999） 公布截至年九月底止中期業績，中期銷售收入95.3億元，按年下降7.9%；純利10.9億元，按年升10.5%，派發中期息15仙，較去年同期增加15.4%。

敏華中午公布業績，午後股價最多急升逾15%，高見7.12元，現升10.6%，報6.86元。

期內，沙發及配套產品業務共實現收入約67.1億元，按年跌5%；來自於其他產品（包括床具產品、智能傢俱零部件及向商業客戶銷售的其他傢俱產品）的收入約22.4億元，按年減少約12.5%。來自Home集團的收入達到約2.8億元，按年減少約39.9%。2023財政年度上半年，集團其他收入按年增長70.3%至約2.43億元，上升的主要原因是政府補助的增加。集團整體毛利率38.84%，按年上升2.6個百分點。

按地區劃分，集團中國市場銷售收入60.17億元，中國市場主營業務收入57.1億元（不包含房地產、商場物業及其他業務收入），按年減少10.7%。集團於中國總共擁有6,230間品牌專賣店（不包含格調、普麗尼和蘇寧門店1,514間）。期內，專賣店店舖數目淨增長262間。而北美市場的收入同上年同期比較基本持平，來自北美市場的主營銷售收入25.6億元，按年僅增長約0.1%。

展望未來，管理層表示，由於功能沙發的市場份額持續上升，集團將在智能製造、數位化管理等方面加大投入，通過生產過程自動化一體式作業，提升產品競爭力，不斷滿足消費者對產品需求。

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編輯：伍鍵文