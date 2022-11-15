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貝索斯稱生前將捐出大部分財產 應對氣候變化及團結人類

環球社會熱點 13:39 2022/11/15

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美國電商巨頭亞馬遜創辦人貝索斯曾一度為世界首富，坐擁逾千億美元身家。貝索斯接受採訪表示，將在有生之年捐出大部分財產。貝索斯亦指，捐出資產將用於應對氣候變化，及支援能在面對挑戰時團結人類的人士。是次為貝索斯首次表態，承諾將捐出財產。

馬斯克自稱長居Twitter總部 直至解決所有問題 【下一頁】

貝索斯（Jeff Bezos）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問期間表示，計劃在有生之年捐出其1,240億美元（約9,672億港元）身家的大部分。貝索斯指，資金將用於應對氣候變化，及支援在面對重大政治及社會分歧時，能夠團結人類的人士。

是次為貝索斯首次表態，將在生前捐出大部分身家。CNN記者指，貝索斯及女友Lauren Sánchez 正在尋覓渠道捐出大多數財富。但有批評者指，貝索斯並未如其他富人一般，簽署捐贈誓言承諾。貝索斯亦拒絕透露，確切如何分配捐贈的財富數量及受贈機構。

美鄉村歌手獲貝索斯頒7.8億獎金 表彰熱心公益 【下一頁】

相關採訪時長約20分鐘，貝索斯指，是次為他和女友首次受訪，希望能令民眾關注兩人設立的「貝索斯勇氣與文明獎」（Bezos Courage & Civility Award）。今年獲獎者為美國鄉村歌手Dolly Parton。

另外，貝索斯前妻麥肯齊（MacKenzie Scott）周一（14日）亦宣布，她在過去7個月內，已向逾300個組織捐款近20億美元（約156億港元）。《福布斯》（Forbes） 估計，自兩人離婚後，麥肯齊已向逾1,500個組織捐贈144億美元（約1,123億港元）。部分組織已宣布收到捐款，包括上月美國女童軍曾指收到麥肯齊捐贈的8,450萬美元（約6.6億港元），為組織有史以來收到的最大單筆個人捐款。

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責任編輯：李俊儀

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