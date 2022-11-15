【G20】印尼總統望避免另一場冷戰 全球繼續前進

二十國集團（G20）峰會於周二（15日）在印尼開幕，主辦國總統佐科維多多發言，希望各國合作解決俄羅斯與烏克蘭戰爭產生的分歧，及早終止戰爭。維多多亦促請全球，應盡力避免再次陷入另一場冷戰。

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佐科維多多（Joko Widodo）在G20峰會閉門會議開始前發言，表示了解把全球各國代表齊集及舉行會議需要作出巨大努力，指全球難以承擔再次進入另一場冷戰時代，希望G20國家必須同心協力終止戰爭。

佐科維多多指各國需要負責任，創造一個非「零和」局面（zero-sum）。他指如果戰爭不停止，全球便難以繼續前進。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日亦以視像形式參與會議，並向G20國家表明，現在是時候終止俄羅斯的「毀滅性戰爭」。澤連斯基強調，烏克蘭不需要第三次明斯克協議。

澤連斯基重申，俄羅斯需確認烏克蘭國土完整及獨立，撤軍離開烏國國境及賠償戰爭造成的損毀。他亦促請召開國際會議，確立戰後安全機制的關鍵要點，避免俄羅斯入侵烏克蘭的「野心」捲土重來。

同時，澤連斯基亦感謝除俄羅斯外的與會19國，明確展示核勒索不會奏效。

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責任編輯：吳漢培