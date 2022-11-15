【業績｜乳業股】H&H國際第三季總收入升13%　將加價抗通脹

▲ 【業績｜乳業股】H&H國際第三季總收入升13% 料加價抗通脹

H&H國際 （01112） 首三季總收入按呈報基準按年增長13.4%至91.8億元（人民幣‧下同）。集團指，首三季成人營養及護理用品以及寵物營養及護理用品分部實現強勁的雙位數增長，分別增長20.8%和26.1%。

H&H國際半日跌0.2%，報8.78元。

集團指，單計第三季收入升13.9%至32.3億元。而第三季受益生菌銷售大為好轉以及嬰幼兒配方奶粉業務銷售降幅收窄的推動，嬰幼兒營養及護理用品銷售轉為正增長。首三季嬰幼兒配方奶粉銷售額下降2.2%，其中嬰幼兒配方牛奶粉及嬰幼兒配方羊奶粉系列的銷售額按年分別下降2.0%及4.5%。

按地區分部，來自中國內地的收入按同類比較基準按年增長7.3%至67.8億元，另外，澳新於本地及企業代購渠道維持強勁的銷售勢頭，按同類比較基準合計增長20.6%。於北美地區，得益於寵物營養及護理用品收入按同類比較基準增長20.6%，總收入按同類比較基準按年增長20.2%。

集團指，期末現金結餘為21億元，並維持穩健的現金轉換水平，得以繼續對資產負債表去槓桿化。集團亦有能力應對更大的匯率波動及更高的利率環境。集團目標是負債率於未來三年達至穩健水平，同時維持一貫的派息率，即經調整可比純利的30%，為股東帶來回報。

將加價抗通脹

展望全年，隨著成人營養及護理用品以及寵物營養及護理用品分部維持增長勢頭以及嬰幼兒營養及護理用品分部進一步回穩，與2021財政年度相比，集團仍有望擴大2022財政年度全年的收入增長。

同時，由於通脹上升及供應鏈挑戰繼續使利潤率受壓，尤其是SolidGold面臨原材料成本壓力，大宗商品價格於近數月大幅上漲，並可能於中短期內持續上漲，集團正在通過優化產品及渠道組合、提高部分產品的價格（寵物營養及護理用品分部於今年稍早時間已實施加價）以及通過提高開支效益及替代採購以應對有關利潤率壓力。

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編輯：姚卓然