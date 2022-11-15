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【元宇宙】Nike推出測試版區塊鏈平台　11月18日起可註冊帳戶

科技 13:15 2022/11/15

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Nike上年底收購虛擬品牌RTFKT Studios，其後繼續進軍虛擬世界。Nike宣布，將於本周五（18日）推出其自家區塊鏈平台「.Swoosh」，第一批虛擬商品最快將於明年1月推出。

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綜合外媒報道，Nike昨（14日）推出其自家區塊鏈的平台.Swoosh，該平台將成為消費者購買、展示和交易實體和虛擬產品的地方，包括實體和虛擬球衣、鞋子和NFT。購買虛擬衣物的買家，可以在Web3遊戲中讓其虛擬角色使用該些衣物。

.Swoosh平台目前仍處於測試階段，測試版將於本周五（18日）推出，屆時用戶可以註冊帳號。第一批虛擬商品預料將於明年1月，集中在美國和部分歐洲國家搶先推出。

負責領導是次.Swoosh項目的Nike副總裁Ron Faris指，如虛擬鞋子等虛擬產品，不僅僅是一雙鞋，更是體驗、服務或實用程式的一部分。「虛擬產品的持有者或者能夠預購實體鞋，或與鞋設計師聊天。我們不認為虛擬產品是購買旅程的終點。我們看到了重新構想社區、共同創造和忠誠度的新方法。」

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責任編輯：殷凱怡

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