【AI換臉】Intel推Deepfake檢測工具　從面部血管判斷是否AI換臉

▲ FakeCatcher採用Intel的開源深度學習工具包「OpenVINO」，透過AI模型對人臉的血管進行檢測算法。（Intel）

Deepfake是利用AI算法製作偽造影片，將一個人的臉拼接到另一個人的臉上，但有些人就利用該技術散播虛假信息，甚至進行欺詐。芯片製造商Intel宣布已開發Deepfake檢測工具「FakeCatcher」，其運作原理是從影片中人物的面部血管，判斷是否AI換臉，據悉檢測準確度高達96%。

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FakeCatcher採用Intel的開源深度學習工具包「OpenVINO」，透過AI模型對人臉的血管進行檢測算法。Intel表示，當血液在血管流動時，血管會以非常微妙的方式改變顏色，雖然人眼很難察覺這些變化，但可以通過光密度測量法（PPG）來檢測。

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FakeCatcher會對影片中的人物臉部檢測這些微妙的PPG信號，並將其轉換為時空圖，測量變化發生的位置以及它們如何隨時間變化。然後，AI就能夠將時空圖與它的訓練集進行比較，利用深度學習來確定真假，當出現不尋常的地方時，就會立即標記出來。

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責任編輯：陳卓賢