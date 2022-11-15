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【大戶持倉】高瓴資本上季加碼阿里巴巴及拼多多　大手減持京東並清倉SEA

股市 12:43 2022/11/15

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高瓴資本旗下海外基金HHLR Advisors第三季市值縮水兩成，降至38億美元。據高瓴向美國證交會（SEC）提交的文件顯示，高瓴資本期內逆市加碼阿里巴巴 （09988） ADR（美：BABA）及拼多多（美：PDD），並大手減持京東 （09618） ADR（美：JD）。

高瓴於第二季增持阿里巴巴及拼多多後，第三季再分增持兩股。期內買入34.7萬股阿里巴巴及61.2萬股拼多多。高瓴亦增持187萬股貝殼 （02423） ADR（美：BEKE）。

京東持股降至8.4%

高瓴同大手減持部分股份，其中沽出京東約212.1萬股，持股降2.92個百分點至8.42%，基金亦減持唯品薈（美：VIPS）約47.28萬股，持股比例降1.05個百分點。

有「東南亞小騰訊」之稱的新加坡科技巨企冬海集團Sea（美：SE）上季遭高瓴清倉，第二季持股則為436萬股。

【石Sir一周前瞻及異動股】九龍倉集團、中國有色礦業、中糧家佳康

相關文章：【大戶持倉】高瓴上季增持阿里拼多多　清倉滴滴及理想汽車

相關文章：【商湯20】阿里巴巴趁商湯上周反彈勁沽8000萬股　套現1.46億　獲利近2.2倍

編輯：陳韻妍

美股 貝殼－W（02423） 增持 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 減持 ADR 騰訊 買入

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