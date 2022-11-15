大摩轉軚上調恒指明年目標至18200點 另推薦15隻焦點股

港股藉市場憧憬內地通關及美國放慢加息步伐，繼續從14500點水平底部反彈，今日亦成功重上18000點。10月底曾看淡港股並下調恒指目標的大摩亦「轉軚」，上調恒指目標價。大摩表示，在基本情景下，由原先看明年月底見16900點，上調至明年底見18200點，相當於預測明年12月市盈率8.7倍，預

測恒指成份股於2022年至2024年每股盈利分別增長2％、8％及11％。在牛市情景下，恒指目標由21400點調高至22200點，相當於預測明年12月市盈

率9.9倍。而在熊市情景下，該行對恒指目標由12200點調高至12300點，相當於預測明年12月市盈率6.6倍。該行亦上調國指明年底目標至6150點。

【阿里巴巴9988】 舜宇11億人幣入股螞蟻消費金融 成第四大股東 詳情請看【下一頁】

大摩表示，內地上周五公布的新冠控制指南，預示未來或會加大努力實現最終重新開放，又指未來3至6個月的執行仍是關鍵，但預期明年春天前不會全面開關。在全球新興市場中維持對中國市場「與大市同步」看法。該行同時公布最新焦點股名單，覆蓋15隻股份，其中9股為港股。

大摩最新焦點股名單：

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

【滙豐控股5】滙豐計劃於中國 加快擴張私人銀行業務 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機