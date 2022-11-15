【英國王室】查理斯74歲生日修改《攝政法案》 允安妮愛德華任國務顧問

英王查理斯三世周一（14日）迎來74歲壽辰，同日他向上議院提出「生日願望」––修例擴大任國務顧問人數至7人，建議任命安妮公主及愛德華王子。查理斯此舉將解決國務顧問人數不足的問題，亦無需令卸下王室公務的哈里與安德魯陷入尷尬。

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英國樞密院每月會舉行會議，英國君主通常會主持，但若君主身體不適，可由2名或以上的國務顧問（counsellor of state）代為出席。

根據1937年訂立的《攝政法案》，國務顧問會是君主配偶，及王位繼承名單上排名最前的4名成年王室成員。現時名單包括王后卡米拉（Queen Consort Camilla）、王儲威廉（Prince William）、哈里王子（Prince Harry）、安德魯王子（Prince Andrew）及其長女比特麗斯公主（Princess Beatrice）。

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由於哈里、安德魯王子及比特麗斯公主皆非公職王室成員， 導致合資格擔任國務顧問的人數不足。周一生日的查理斯三世（King Charles III）向上議院提出修例擴大國務顧問人數，建議增加安妮公主（Princess Anne）及愛德華王子（Prince Edward）。

查理斯聲明表示，增加國務顧問人數可確保若君主身處海外履行公務時，亦能維持公共事務持續有效率運作。

上議院最快於周二（15日）通過草案，政府同日將在下議院提出修改《攝政法案》，讓安妮公主及愛德華王子填補國務顧問空缺。

英王此舉將令哈里與安德魯不會被褫奪國務顧問資格，同時填補國務顧問人數不足的問題。英媒早前報道指，查理斯亦打算破例任命凱特為國務顧問。

預料明年英王與威爾士親王伉儷將會外訪，屆時國務顧問需替代他們履行公務。

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責任編輯：郭麗明