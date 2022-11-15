【券商點睇】第三季加強折扣管理 寶勝復甦緩慢

據興證國際證券報告，寶勝國際（03813）發布首9個月收入144億元（人民幣，下同），按年下跌20.1%；歸母淨利潤下降83.4%至9,864.9萬元；當中第三季收入按年降8.5%至45.3億元，歸母淨利潤扭虧轉盈，錄得盈利 8123.6萬元，主要因7至8月零售環境持續改善，惟9月起疫情反覆再破壞消費場景。

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第三季公司綫下渠道營收為34.3億元，按年跌9.1%，並繼續精簡至7,695家門店，同店銷售跌幅縮窄至10.3%。該行指，公司第三季加強折扣管理，折扣按年和按季均錄得低單位數改善，第三季毛利率為37.3%，按年與按季均上升2個百分點。

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該行調整公司的盈利預測， 預計2022至2024年收入分別為195.2億元、214.7億元及236.2億元，按年分別下跌16.4%、上升10%和10%，歸母淨利潤分別為1.8億元、2.5億元和3.8億元，同比分別下跌49.6%，以及上升38%和52.5%，維持「審慎增持」評級。

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撰文：林衛