  • 25°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數據點睇】中國10月一系列數據不及預期 社消零售由升轉跌

股樓投資 12:27 2022/11/15

分享：

分享：

國家統計局於周二（15日）公布一系列經濟數據不及市場預期，包括10月社會消費品零售額按年下降0.5%，明顯差過市場預期。另全國規模以上工業增加值按年升5%，亦低於前值，最後首10個月不含農戶的固定資產投資按年升5.8%，較前值有所回落，也不及市場預期。

【同場加映】青姐話：好友欠誠意 正是冬眠時

其中，社消品零售由升轉跌，相信令不少人跌眼鏡，若除汽車以外的消費品零售額則下跌0.9%。按消費類型分，10月商品零售按年升0.5%，餐飲收入按年跌8.1%，很明顯跟疫情防控有一定關係。至於首10個月全國網上零售額按年增長4.9%，當中實物商品網上零售額增長7.2%。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年受到國際環境複雜嚴峻、國內疫情多發散發的影響，10月經濟恢復有所放緩。但從投資來看，穩投資政策持續加力，重大項目加快推進，有利於基礎設施投資和製造業投資穩定增長，也有利於投資關鍵作用有效發揮。首10個月，基礎設施投資同比增長8.7%，連續六個月增速加快。

【同場加映】溫股知新：若有智慧 不如趁勢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
經濟 工業增加值 國家統計局 固定資產投資 規模以上工業 中國

下一篇文章

【券商點睇】個別子公司業績增長強韌 華潤醫藥估值吸引
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

康怡花園三房680萬元低價售　呎價1.1萬平過新界屋苑
康怡花園三房680萬元低價售　呎價1.1萬平過新界屋苑
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
【理財個案】有錢人也有煩惱? 銀行主管擁逾半億身家 冀45歲前退休卻不知如何入手
【理財個案】有錢人也有煩惱? 銀行主管擁逾半億身家 冀45歲前退休卻不知如何入手
【長者優惠】本月20日為長者日　逾1400商戶提供優惠
【長者優惠】本月20日為長者日　逾1400商戶提供優惠
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款