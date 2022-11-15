【數據點睇】中國10月一系列數據不及預期 社消零售由升轉跌

國家統計局於周二（15日）公布一系列經濟數據不及市場預期，包括10月社會消費品零售額按年下降0.5%，明顯差過市場預期。另全國規模以上工業增加值按年升5%，亦低於前值，最後首10個月不含農戶的固定資產投資按年升5.8%，較前值有所回落，也不及市場預期。

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其中，社消品零售由升轉跌，相信令不少人跌眼鏡，若除汽車以外的消費品零售額則下跌0.9%。按消費類型分，10月商品零售按年升0.5%，餐飲收入按年跌8.1%，很明顯跟疫情防控有一定關係。至於首10個月全國網上零售額按年增長4.9%，當中實物商品網上零售額增長7.2%。

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國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年受到國際環境複雜嚴峻、國內疫情多發散發的影響，10月經濟恢復有所放緩。但從投資來看，穩投資政策持續加力，重大項目加快推進，有利於基礎設施投資和製造業投資穩定增長，也有利於投資關鍵作用有效發揮。首10個月，基礎設施投資同比增長8.7%，連續六個月增速加快。

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撰文：林衛