  • 25°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊違規】微軟加強Xbox網絡安全　6個月內主動打擊478萬違規賬戶

科技 12:30 2022/11/15

分享：

分享：

隨著Xbox團隊主動打擊行動增加，即使玩家數量不斷增長，但來自玩家的檢舉報告卻明顯減少。（法新社）

微軟（Microsoft）旗下遊戲平台Xbox為加強網絡安全，近年積極打擊違規賬戶。微軟發表首份《Xbox數碼透明度報告》指出，微軟在過去6個月內，主動打擊478萬個違反Xbox社區準則的賬戶，當中包括封鎖賬戶。

【Xbox手遊】微軟擬建Xbox手遊商店　挑戰蘋果、Google市場地位

作為用戶線上安全承諾的一部分，該報告中提供了有關Xbox內容審核和玩家安全的信息，當中包括在2022年1月1日至2022年6月30日期間，玩家所提交的檢舉報告數量，以及Xbox團隊主動打擊各種違規行為的細節。

違規用戶  涉傳播垃圾信息

報告指出，Xbox團隊主動執法的次數是去年同期的9倍。478萬次行動中，有433萬次涉及違反Xbox平台準則外，也有被篡改或可疑地使用的賬戶。這些未經授權的賬戶會以各種方式影響玩家，包括：傳播垃圾信息，以及人為地誇大朋友或粉絲數量。

至於其餘的主動執法行動，就包括19.9萬次涉及成人性內容、8.7萬次涉及欺詐，以及5.4萬次涉及騷擾或欺凌行為。

【機迷熱話】微軟Xbox業務去年賺逾千億　Xbox Game Pass佔近兩成收入

此外，隨著Xbox團隊主動打擊行動增加，即使玩家數量不斷增長，但來自玩家的檢舉報告卻明顯減少。與2021年同期相比，玩家報告減少了36%。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷福音】《模擬市民4》主遊戲10月免費開放　已付費用戶將獲特色虛擬家具
2022/09/15
【機迷福音】《模擬市民4》主遊戲10月免費開放　已付費用戶將獲特色虛擬家具
【元宇宙】Walmart夥Roblox　推虛擬樂園Walmart Land及遊戲世界Universe of Play
2022/09/27
【元宇宙】Walmart夥Roblox　推虛擬樂園Walmart Land及遊戲世界Universe of Play
【機迷熱話】歐洲多國停售EA實體光碟　聚焦推銷數碼版本
2022/10/28
【機迷熱話】歐洲多國停售EA實體光碟　聚焦推銷數碼版本
【機迷熱話】PS Plus訂戶人數持續下跌　比上一季度減少190萬人
2022/11/02
【機迷熱話】PS Plus訂戶人數持續下跌　比上一季度減少190萬人

你可能感興趣

【機迷福音】《模擬市民4》主遊戲10月免費開放　已付費用戶將獲特色虛擬家具
15:15 2022/09/15
【機迷福音】《模擬市民4》主遊戲10月免費開放　已付費用戶將獲特色虛擬家具
【元宇宙】Walmart夥Roblox　推虛擬樂園Walmart Land及遊戲世界Universe of Play
17:30 2022/09/27
【元宇宙】Walmart夥Roblox　推虛擬樂園Walmart Land及遊戲世界Universe of Play
【機迷熱話】歐洲多國停售EA實體光碟　聚焦推銷數碼版本
15:24 2022/10/28
【機迷熱話】歐洲多國停售EA實體光碟　聚焦推銷數碼版本
XBOX 網絡保安 科技產品 社交平台 雲端 遊戲平台 遊戲 Microsoft

下一篇文章

【用戶私隱】Google向美國40州賠30.7億元　就用戶定位追蹤訴訟案達成和解
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美科技戰】中美關係緊張　聯發科料芯片廠漸進式撤離台灣
【中美科技戰】中美關係緊張　聯發科料芯片廠漸進式撤離台灣
【間諜軟件】FBI計劃使用間諜軟件　取得罪犯加密通訊權限
【間諜軟件】FBI計劃使用間諜軟件　取得罪犯加密通訊權限
【Tesla又出事】Model Y疑因煞車故障釀兩死車禍　Tesla稱配合內地警方調查
【Tesla又出事】Model Y疑因煞車故障釀兩死車禍　Tesla稱配合內地警方調查
【Twitter裁員】Twitter再裁近5千名合約工　大部分人無收到正式通知
【Twitter裁員】Twitter再裁近5千名合約工　大部分人無收到正式通知
【幣圈動盪】加密貨幣交易所AAX暫停服務　澄清僅屬系統更新
【幣圈動盪】加密貨幣交易所AAX暫停服務　澄清僅屬系統更新
【世界盃2022】世界盃App內置監控編碼　卡塔爾政府遙距存取用戶資料
【世界盃2022】世界盃App內置監控編碼　卡塔爾政府遙距存取用戶資料
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款