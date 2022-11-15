【打擊違規】微軟加強Xbox網絡安全　6個月內主動打擊478萬違規賬戶

▲ 隨著Xbox團隊主動打擊行動增加，即使玩家數量不斷增長，但來自玩家的檢舉報告卻明顯減少。（法新社）

微軟（Microsoft）旗下遊戲平台Xbox為加強網絡安全，近年積極打擊違規賬戶。微軟發表首份《Xbox數碼透明度報告》指出，微軟在過去6個月內，主動打擊478萬個違反Xbox社區準則的賬戶，當中包括封鎖賬戶。

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作為用戶線上安全承諾的一部分，該報告中提供了有關Xbox內容審核和玩家安全的信息，當中包括在2022年1月1日至2022年6月30日期間，玩家所提交的檢舉報告數量，以及Xbox團隊主動打擊各種違規行為的細節。

違規用戶 涉傳播垃圾信息

報告指出，Xbox團隊主動執法的次數是去年同期的9倍。478萬次行動中，有433萬次涉及違反Xbox平台準則外，也有被篡改或可疑地使用的賬戶。這些未經授權的賬戶會以各種方式影響玩家，包括：傳播垃圾信息，以及人為地誇大朋友或粉絲數量。

至於其餘的主動執法行動，就包括19.9萬次涉及成人性內容、8.7萬次涉及欺詐，以及5.4萬次涉及騷擾或欺凌行為。

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此外，隨著Xbox團隊主動打擊行動增加，即使玩家數量不斷增長，但來自玩家的檢舉報告卻明顯減少。與2021年同期相比，玩家報告減少了36%。

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責任編輯：陳卓賢