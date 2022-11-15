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【券商點睇】個別子公司業績增長強韌 華潤醫藥估值吸引

股樓投資 12:15 2022/11/15

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招商證券報告指出，華潤醫藥（03320）的工業板塊主要由旗下五家A股上市公司組成，第三季的合計歸母淨利潤為12.62億元（人民幣﹐下同），按年增長27%，並計算得出華潤醫藥的合計歸母淨利潤為約6億元，按年增長23%。穩健的淨利潤表現主要來自合計業務收入的強勁增長，包括東阿阿膠（深：000423）和華潤三九（深：000999）。

【同場加映】青姐話：好友欠誠意 正是冬眠時

該行認為，華潤醫藥有望依托其國企實力背景，進行更多外延併購和BD合作。同時，公司正持續推動創新轉型，例如華潤雙鶴和中國醫學科學院藥物研究所共建創新藥物研究聯合實驗室，和華潤生物醫藥與百奧賽圖達成針對多個靶點抗體藥物開發全面戰略合作。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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另一方面，該行將2022至2023年的盈利預測分別下調5%及8%。基於分類加總估值的目標價由9.7港元下調至8.5港元。公司目前估值仍具吸引力，同時看好公司2022年業績增長，維持「增持」評級。

【同場加映】溫股知新：若有智慧 不如趁勢

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撰文：林衛

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增持 目標價 港股 華潤三九（深：000999） 華潤醫藥（03320） 東阿阿膠（深：000423）

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