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【用戶私隱】Google向美國40州賠30.7億元　就用戶定位追蹤訴訟案達成和解

科技 11:54 2022/11/15

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作為和解協議的一部分，Google將會向這些州份賠償30.7億港元，同時也承諾由明年開始大幅改善對用戶定位追蹤的披露。（法新社）

Google上月向美國亞利桑那州賠償8,500萬美元（約6.66億港元），就非法追蹤Android用戶位置一案達成和解協議。Google再宣布，同意向美國40州賠償3.92億美元（約30.7億港元），以全面和解來自各州份的用戶定位追蹤訴訟案。

【世界盃2022】Google推出世界盃追蹤功能　可開啟指定球隊賽果通知

除亞利桑那州外，Google同樣面臨來自華盛頓、德州、印第安納州等州份的非法追蹤用戶定位訴訟案。這些州份都指控Google由2014年開始，已違反了各州的消費者保護法，在定位追蹤上誤導用戶，使其相信已經在設置中關閉定位追蹤功能。但事實上，Google仍暗地裡繼續收集他們的行動信息。

【Google動向】串流遊戲平台Stadia明年停用　哪3類用戶可退款？

作為和解協議的一部分，Google將會向這些州份賠償30.7億港元，同時也承諾由明年開始大幅改善對用戶定位追蹤的披露，包括：當用戶打開或關閉與位置有關的賬戶設置時，Google將向他們顯示額外的提醒信息；以及推出新功能，協助用戶關閉和刪除位置和應用程式活動的歷史記錄。

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責任編輯：陳卓賢

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