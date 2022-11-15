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馬斯克自稱長居Twitter總部 直至解決所有問題

環球社會熱點 11:25 2022/11/15

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全球首富馬斯克入主社交平台Twitter後，著手大幅改革企業，引起不少關注及爭議。馬斯克日前在Twitter發文，指自己已長居Twitter位於美國的總部，更揚言不解決平台的問題便不會離開。

Twitter灰剔認證數小時即叫停 馬斯克預告會做大量蠢事 【下一頁】

拜登指馬斯克與外國關係值得查 是否威脅美國家安全 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）周一（14日）發文，先是回應在Twitter安卓系統部門工程師Eric Frohnhoefer的質疑，並與其他用戶討論Twitter總部的食物質素。隨後，馬斯克指自己已在Twitter加州三藩市的總部居住，並會繼續在總部長住，直至解決Twitter所有問題。

    點擊圖片放大
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據悉，馬斯克上月入主Twitter後，已向員工表明永久取消在家工作，並要求員工盡早回到辦公室工作。馬斯克當時強調，他認為只有面對面工作，溝通才會更佳，工作效率亦會提升。

早在2018年時，美國電動車公司Tesla正在為達到生產目標之際，創辦人馬斯克當時已聲稱自己睡在Tesla位於內華達州的工廠，指他無時間回家及好好沖涼。

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責任編輯：吳漢培

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