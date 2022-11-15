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英調味料價格兩年來大增 Heinz茄汁升幅最高

環球社會熱點 12:23 2022/11/15

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受俄烏戰爭等因素影響，英國通脹持續高企，多種貨物價格飆升。英國上月超市年度通脹率達15%，創歷史新高。有英國市場分析機構指兩年來價格升幅最大的雜貨是卡夫亨氏牌的茄汁，價格升幅達53%。有英國慈善機構亦指，近期部分美國食品品牌的調味料通脹率驚人，敦促超市提供民眾能夠負擔的選擇。

OBR警告英債務未來或逾9000億 民眾料交更多稅 【下一頁】

英國上月超市年度通脹率達15%歷史新高，令英人平均年度賬單開支增加682英鎊（約6,288港元）。市場分析機構Kantar分析師表示，與2020年10月相比，雜貨的通脹率達17.2%。其中卡夫亨氏（Heinz）茄汁價格平均上漲0.9英鎊（約8.3港元），但有指定超市更在2年內加價1.06英鎊（約9.8港元），升幅達7成。

升幅頭10產品

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關注消費者權益慈善機構Which?亦指，卡夫亨氏的及奶油雞肉及番茄湯同樣升幅驚人，亦位列價格上升頭10名單中。據悉因卡夫亨氏產品價格飆升，英國最大連鎖超市Tesco已在4個月前將其產品落架。Which?的榜單中，最大增幅前10中有多達8款為調味品。

辛偉誠強調有必要加稅及削減開支 認為金融市場已經穩定 【下一頁】

Which?食品政策負責人戴維斯（Sue Davies）表示，機構研究亦顯示美國部分受歡迎食品品牌通脹率驚人，遠高於英國平均水平。她敦促各超市及小型便利店營運商，提供健康且能負擔的必需品廣泛選擇，促銷活動亦應針對最需受幫助的人群，令他們可以輕鬆比對產品價格。

卡夫亨氏發言人表示，公司和其他食品行業一樣，需要繼續面對原材料、勞動力及運輸方面的通脹，強調產品價格繼續反映生產成本。發言人亦指，公司仍致力於在不影響品質的情況下，協助民眾降低通脹壓力，包括去除不必要成份等，亦將進一步投資技術。

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責任編輯：李俊儀

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