英上月超市通脹率達15% Heinz茄汁升幅最高

受俄烏戰爭等因素影響，英國通脹持續高企，多種貨物價格飆升。英國上月超市年度通脹率達15%，創歷史新高。有英國市場分析機構指升幅最大的是卡夫亨氏茄汁，價格升幅達53%。有英國慈善機構亦指，近期部分美國食品品牌通脹率驚人，敦促超市提供民眾能夠負擔的選擇。

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英國上月超市年度通脹率達15%歷史新高，令英人平均年度賬單開支增加682英鎊（約6,288港元）。市場分析機構Kantar分析師表示，與2020年10月相比，通脹率達17.2%。其中卡夫亨氏（Heinz）茄汁價格平均上漲0.9英鎊（約8.3港元），但有指定超市更在2年內加價1.06英鎊（約9.8港元），升幅達7成。

關注消費者權益慈善機構Which?亦指，卡夫亨氏的及奶油雞肉及番茄湯同樣升幅驚人，亦位列價格上升頭10名單中。據悉因卡夫亨氏產品價格飆升，英國最大連鎖超市Tesco已在4個月前將其產品落架。

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Which?食品政策負責人戴維斯（Sue Davies）表示，機構研究亦顯示美國部分受歡迎食品品牌通脹率驚人，遠高於全國平均水平。她敦促各超市及小型便利店營運商，提供健康且能負擔的必需品廣泛選擇，促銷活動亦應針對最需受幫助的人群，令他們可以輕鬆比對產品價格。

卡夫亨氏發言人表示，公司和其他食品行業一樣，都需繼續面對原材料、勞動力及運輸方面的通脹，強調產品價格繼續反應生產成本。發言人亦指，公司仍致力於在不影響品質的情況下，協助民眾降低通脹壓力，包括去除不必要成份等，亦將進一步投資技術。

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責任編輯：李俊儀