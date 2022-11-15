【室內設計】55萬元改造太古城583呎三房單位 締造木系無印風日式居所 重新規劃空間配合人生階段變化

家居裝修設計往往通常離不開兩大原因：其一是居所使用日久需要翻新，其二是隨着住戶人生階段變化，對室內空間的要求亦會有所不同，往往需要重新設計單位布局。今期《室內設計》的個案亦不例外：80後業主的自住單位日漸殘舊，加上小朋友逐漸長大，戶主因此決定重新規劃室內空間，加入開放式廚房、工人房及小朋友書房等設計，裝修工程總價約為55萬元。

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今次介紹的個案位於太古城第五期興安閣30座低層A室，是一個實用面積583平方呎的3房單位，全屋設計採用了日式木系無印風的設計風格，淺色系的配色加上大量採用原木家具，整體散發出愜意而舒適的感覺。客廳的電視櫃後方設有一個木紋裝飾版，淺木色燈槽相比常見的白色燈槽，亦更能配襯整體氛圍。

廚房範圍可說是全屋的最大改動——原有的梗廚改造成開放式廚房，廚房與客廳之間的牆身拆除後以中島取代，此處既可作為廚房工作台使用，亦可視為木頭吧檯，作為家庭成員用餐之處。開放式廚房屬於戶主全屋最滿意的改動，皆因有助強化客廳空間感之餘，更有助提升窗戶的自然採光效果。更重要的是，女戶主下廚時可與家人有更多互動交流，同時亦更方便看管小朋友，但仍能各自擁有屬於自我的空間。

值得留意的是，開放式廚房其實未有用盡原有廚房範圍，在近門口位置，設計師通過設置一個鞋櫃，再額外間出了一間工人房，方便安置家傭或收納物品之用，由於該處空間狹窄，因此採用了方便出入的趟門設計。

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書房兼做遊樂房

工人房由於可以擺放雜物，因此便可將原有的雜物房改造為書房。此書房本為戶主夫婦而設，及後發現也可安排予小朋友使用。書櫃內設有一個卡座位置，是一個可以讓大人陪伴小朋友遊玩和做功課的地方。衣櫃底部亦預留位置，放置了多個小朋友觸手可及的雜物膠箱。此設計主要是通過訓練小朋友學習記憶不同玩具的擺放位置，從而長遠培養出小朋友收納物品的思維。衣櫃門身設有磁石留言版，方便家人之間互留訊息。

小朋友房設有一張丁字床，樓梯櫃設計增加收納空間，圓角設計提高安全性。白色的床身、衣櫃門及樓梯櫃，看上去光猛一點，整體款式簡約溫馨不過時。

主人房內設有地台，可增加額外收納空間。因應開門位置，地台弧形梯級設計，方便上落之餘，觀感亦較美觀，感覺上沒那樣硬梆梆。地台上設有一張工作桌，可在此使用電腦或閱讀。衣櫃設於大床的另一邊，趟櫃門設計慳位，平面門柄有助提高安全性。

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浴室本身有一個凹位，設計師利用此位置造了一個高身收納櫃，提供空間存放大量洗漱用品及衣物；木系浴室櫃配搭整體的輕水泥磚材質，亦有助提升空間的質感。浴室設計提供乾濕分離功能，通過淋浴拉門分隔開洗手台的乾區及淋浴間的濕區。

▲ 單位平面圖

裝修費用明細

清拆及泥水工程：10萬元 油漆：6萬元 水電工程：10萬元 木工工程：26萬元 雜項：3萬元 裝修工程總價：55萬元

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相片來源：Pilot Deco 百樂裝飾設計

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責任編輯：嚴浩文