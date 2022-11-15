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【芯片大戰】美國據報最快於12月6日將長江存儲等十多家中國企業　納入美國實體清單

股市 11:06 2022/11/15

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【芯片大戰】美國據報最快於12月6日將長江存儲等十多家中國企業　納入美國實體清單

據路透取得的文件顯示，美國商務部一名官員在預先準備的講稿中表示，內地存儲芯片製造商長江存儲（YMTC）及十多家中國企業，可能最早於12月6日被美國列入實體清單（entity list），即貿易黑名單。

包括長江存儲在內的31家中國企業，上月被列入一份美國官員無法核實的企業清單，市場憂慮這將會加劇中美緊張關係。

據美國政府的「出口管制條例」（EAR）規定，若外國政府阻止美國官員對被列入「未經核實清單」的企業進行現場檢查，華府可以在60天後啟動將其列入實體清單的程序。

美國商務部出口管制助理部長Matthew S. Axel預定於下周一在國際事務學會發表演說，其預先準備的講稿中指，美國新規例適用於長江存儲和其他30家中國企業，也適用於之前已在清單上的另外50家企業，若美國未能在12月6日前完成上述企業的終端用途實地檢查，則最快於12月6日會將有關企業列入實體清單。

相關文章：【芯片大戰】華虹半導體回吐2%　長江存儲否認參與工信部閉門會議

相關文章：【芯片大戰】蘋果據報暫停iPhone採用長江存儲芯片計劃

【石Sir一周前瞻及異動股】九倉、中國有色礦業、中糧家佳康

編輯：陳韻妍

貿易戰 外交 科技戰 中華人民共和國商務部 晶片 美國 中國

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