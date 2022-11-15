美俄情報領袖土耳其會面 美否認秘密和談

俄羅斯自入侵烏克蘭後與美國關係跌至冰點，但近日似乎有回溫跡象。美國中央情報局（CIA）局長與俄國情報部門首長在土耳其面會，商討近來漸增的核威脅及被俄羅斯扣押的美國公民。美國否認，今次是秘密和談。

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俄羅斯媒體Kommersant率先曝光消息，指曾任美國駐俄羅斯大使兼精通俄語的CIA局長伯恩斯（Bill Burns）周一（14日）在土耳其首都安卡拉，與俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）面對面會晤。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，不能確認或否認兩國情報部門領袖是否有會面。但土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）發言人則確認美俄會晤。

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美方其後亦確認消息，白宮指今次會面主要向俄國傳達訊息，表明如俄羅斯使用核武可能帶來的後果，以及商討被俄方扣押或監禁的美國公民狀況。白宮強調，伯恩斯沒有與俄國舉行和談，亦無商討如何終止俄烏戰爭。

自俄烏戰爭爆發前，美俄雙方已再無任何公開的政府官員層面會晤，今次相信為第一次。最後一次美俄官員公開會面為今年1月時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於瑞士日內瓦會晤。不過，兩國官員相信仍有透過電話直接對話。

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責任編輯：吳漢培