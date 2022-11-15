【芯片大戰】股神巴菲特、橋水齊買台積電TSMC　巴郡首披露持股、台積電股價全日升8%

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台積電（美：TSM）年內股價回落近4成之際，最新季度獲兩大美資增持。股神巴菲特資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）申報，於9月底持有6010萬股台積電TSMC（美：TSM）美國預託證券（ADR），價值約41億美元（約320億港元），為巴郡首次披露持有台積電股份。全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）也披露，於第三季淨增持21萬股台積電，價值約1417萬美元。
巴菲特向來甚少沾手大中華股份，受巴郡青睞消息刺激，台積電台股（台：2330）股價曾彈9.4%，創兩年來最大升幅，全日升8%，報480新台幣。
期內，巴郡首次公布持有建築物料商Louisiana-Pacific（美：LPX）及金融服務商Jefferies（美：JEF）股份。
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編輯：陳韻妍