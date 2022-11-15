【異動｜內需股】內需股齊走高　呷哺呷哺創逾一年高、全日升9%

▲ 【異動｜內需股】內需股齊走高 呷哺呷哺升12%創逾一年高、海底撈升9%

近日內地入境政策放寬至「5+3」後，利好內地消費股今早集體走高。餐飲股呷哺呷哺 （00520） 曾升12%高見7.55元，現報7.23元，升9%，創逾一年高。海底撈 （06862） 及美團 （03690） 均升約6%，海底撈創一個月高。九毛九 （09922） 曾升約10%，高見17.8元，午後升幅收窄，全日收報16.8元，升5%；周黑鴨 （01458） 全日升3%。

除內地餐飲股外，內地旅遊相關股亦造好，美蘭空港 （00357） 升5%，中免 （01880） ，同程旅行 （00780） 升2%。

攜程集團表示，在中國政府公佈「5+3」後週五至週末期間 （11月11至13日），攜程子品牌Ctrip（攜程旅行）平台上數據與再上一周同期（11月4至6日）對比，中國入境航班機票搜索量增長92%，首五個搜索入境中國的目的地及相應增長分別是香港（69%）、美國（136%）、日本（102%）、澳洲（116%）、新加坡（91%）。

中國出境航班機票搜索量增長46%，頭五個中國搜索出境的目的地及相應增長分別是美國（57%）、日本（63%）、澳門（32%）、泰國（65%）、澳洲（47%）。 訂單數據方面，中國入境機票訂單量增長27%，頭五的入境目的地及相應增長分別是香港（37%）、南韓（26%）、新加坡（33%）、日本（35%）、美國（35%）。

【石Sir一周前瞻及異動股】九倉、中國有色礦業、中糧家佳康

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記者：宋佩恩