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【0+0】李家超：政府不再討論「0+0」　若有重要大型活動將有針對性放寛措施

Hot Talk 10:09 2022/11/15

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【0+0】李家超：政府不再討論「0+0」　若有重要大型活動將有針對性放寛措施

本港入境防疫措施為「0+3」，較區內競爭對手新加坡的「0+0」落後。行政長官李家超出席行會前會見傳媒指，政府政策方向清晰，不再討論「0+0」，若本港有重要的大型活動或經濟活動，政府會有針對性放寬措施。他強調，在疫情風險可控情況下，將防疫措施減至最少，並爭取最大的活動空間。

國泰目標2024年底航班班次才恢復【下一頁】

李家超周一接受本報訪問時透露，目前入境防疫「0+3」方案將會不斷優化，他建議放棄「0+0」說法，因各人理解不同，總之目標是以最少限制，提供最大活動空間，在可控下邁進。他舉例稱早前的國際金融領袖投資峰會、香港國際七人欖球賽等，都屬針對性方案，港府設有特別豁免。

他表示，在防疫上，香港仍存在不確定因素，包括冬季流感及變種病毒。對於冬季流感過後，港府可否大幅放寬防疫？李家超沒有正面回應，只強調每次優化防疫措施，都會累積更多數據，確保推出的新措施有足夠安全系數，可處理面對的風險。他透露，香港每日確診數字由5,000宗左右，升至逾6,000宗，仍在目前安全系數之內，但若出現更多不確定因素，安全系數需再評估。

周四前往APEC說好香港故事

李家超周四將前往泰國曼谷出席APEC亞太經濟合作組織峰會，他表示，屆時會說好香港故事，並希望利用今次機會，爭取相關國家支持香港加入RCEP「區域全面經濟夥伴協定」。

【石Sir一周前瞻及異動股】九倉、中國有色礦業、中糧家佳康

相關文章：【香港防疫】李家超：紅黃碼、口罩令不會取消

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經濟 疫情 防疫措施 RCEP 政府政策 香港 APEC 李家超

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