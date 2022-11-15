【刺激消費】新城市廣場斥資1,500萬推聖誕布置 冀帶動整體人流及商戶營業額 料11月及12月份按年上升15%及20%

疫情緩和帶動市民外出消費，大型商場亦紛紛推出聖誕主題活動。新鴻基地產（00016）旗下的新城市廣場及HomeSquare，宣布斥資1,500萬元推出『草泥馬「癒」悅聖誕 • The Healing Christmas In Town』大型節日布置，包括15大吸睛場景及巨型嘉年華遊戲，新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯預料，11月及12月份將帶動整體人流及商戶營業額按年上升15%及20%。

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許嘉雯表示，今年聖誕的推廣費為1,500萬元，投資額較去年加碼30%。她指商場而為進一步鞏固新城市廣場作為新界東娛樂零售體驗（Retailtainment）新熱點的定位，今年商場的聖誕裝飾除了著重打卡外，更融合了體驗式娛樂元素。此外，商場亦與場內逾100間商戶合作以刺激顧客消費。

商場早前亦斥資高達1.5億元打造6萬呎娛樂體驗專區「Play Park」，其14個租戶將於聖誕全面開業。許嘉雯表示，自9月30日開始試業以來，刺激商場周末人流及車流按年上升20%，而東鐵線過海段的開通亦帶動了外區客流急升。

▲ 新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯

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責任編輯：嚴浩文