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【李家超專訪】李家超：中國是未來最大引擎　有見地的都來港

宏觀解讀 10:06 2022/11/15

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【李家超專訪】李家超：中國是未來最大引擎　有見地的都來港

「搶人才、搶企業」成為上月施政報告重點之一，特首李家超接受本報專訪時稱，全世界都在爭奪人才，香港不是只有單一對手，形容吸納人才措施「沒有最好，只有更好」，香港會在照顧好港人的基礎上，更開放吸引人才，而中國是世界經濟的未來最大引擎，「有見地的都會來（香港）」。

李家超續稱，疫情前香港作為中國與世界的連接，「不用做特別事情，吸引力都在」，但目前形勢變得複雜，有人才離開香港，需要更為積極。

大家都知發展引擎在亞洲，發展主軸在中國。我們要告訴大家，這是未來最大引擎，你都不來這裏，不可能的。是有見地的都會來。當然每個人都要考慮自己家庭，及和每個地方的感情。

爭取人才會照顧港人

香港近兩年流失14萬人口，當中6成為高技術人士，連帶香港從疫情管制開放進度較新加坡慢，近月社會屢將兩地人才、金融政策作比較。

李家超稱：「全世界都爭人才，特別是今時今日，人才是競爭中的骨幹。我和A城市爭，即使打贏了，也不代表贏得到B或C或D，只有我不斷進步，這才是最好。」

李家超稱，施政報告的人才措施，瞄準高端人才，同時平衡香港需要，例如「高端人才通行證計劃」吸引來自全球百強大學，並講求工作經驗，形容這些是「全世界都在搶」的人才。

即使是放寬「人才清單」招聘程序，令13個清單上的行業毋須再證明本地招聘困難，即可招聘海外人才。李家超稱，設計上仍有考慮港人就業情況，「是有針對性的、不濫，會留意若13個行業不再缺人，就會剔除它，若13個行業不夠，就加到15、16個。我們是靈活的，以結果為目標。」

李家超獨家訪問內容：

李家超：港走向復常 0+3不斷優化

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特首：中國是最大引擎 有見地都來港

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