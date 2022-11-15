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【港版淡馬錫？】李家超：香港投資管理起始620億元只是起步

宏觀解讀 09:54 2022/11/15

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【港版淡馬錫？】李家超：香港投資管理起始620億元只是起步

行政長官李家超接受本報專訪時稱，施政報告宣布成立「香港投資管理有限公司」﹐結合新成立的共同投資基金，及未來基金內3組基金，起始規模620億元只是起步，讓政府主導投資策略產業，未來會在經驗裏穩步推展，有需要時再增加資金，「目標一定不會停止在這裏」。

坊間有形容新公司或成為「港版淡馬錫」，李家超稱：「如何形容不重要，實質產生甚麼作用，才是最重要。」

他認為，新公司可向外說明香港有產業政策，也希望透過投資新產業，令香港產業更平均，「除了產業有得益，香港市民人工都有得益，各方面受惠。」

看好可帶來乘數效應　未來再吸有經驗管理人員

李家超相信，香港投資管理能帶來乘數效應，當港府投資後，可讓其他基金更有信心，令相關企業獲更多資金發展。他表示，公司未來發展沒有死板、固定的路綫，初期希望投資在資訊科技、新能源、新物料、生物科技、數據科學，也會投資在願意來港發展的龍頭企業。

李家超又稱，香港投資管理目前由財政司司長主導，初期由金管局找來人才，長遠會吸納在這方面具經驗和成績的人，「一定好容易吸引人才，因（香港投資管理）是剛開始，若日後成功，我們又好，加入的人員又證明自己能力，可相輔相承。」

李家超獨家訪問內容：

李家超：港走向復常 0+3不斷優化

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經濟 基金 香港金融管理局 施政報告 李家超 財政司

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