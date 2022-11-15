【港股市況】金沙升7%、恒指升逾300點　ATM再升逾4%　碧桂園配股跌5%（不斷更新）

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【ET開市直擊】恒指萬八點行人止步？內房股連日爆升仲追唔追（歡迎觀眾問股）
港股連續兩日急彈後，再上試一萬八點關口。恒指開市升46點，報17665點。今日繼續留意內房股，尤其是碧桂園 （02007） ，公司趁反彈折讓17.8%配售14.63億股，現跌一成。同時亦拖累龍湖 （00960） 跌8%。
【10：12】餐飲股向好，海底撈 （06862） 升6.6%，九毛九 （09922） 升6.8%，呷哺呷哺 （00520） 升8.1%。
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【10：07】恒指一度走高408點，高見18027點，上試萬八關。
【10：05】內地10月「三頭馬車」零售、工業、固投數據均遜市場預期。內地10月份規模以上工業增加值按年增長5%，社會消費品零售總額按年下跌0.5%，1至10月份城鎮固定資產投資按年增長5.8%。
【10：04】濠賭股走強，澳博 （00880） 、永利 （01128） 升一成，金沙 （01928） 、新濠 （00200） 升近8%，銀娛 （00027） 升半成。
【10：01】恒生科指升2%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升3.5%至4.2%，快手 （01024） 升5%。
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【09：57】恒指升逾300點，報17919點，再上試萬八關。
【09：55】兩三綫內房再起動，雅居樂 （03383） 和融信中國 （03301） 齊升18%、弘陽地產 （01996） 升兩成，中梁控股 （02772） 升15%。
【09：48】恒指升逾200點，報17834點。
【09：47】碧桂園 （02007） 跌幅收窄至5.5%，報3.08元。
【09：46】恒指升124點，報17746點，金沙 （01928） 升5.4%跑出，銀娛 （00027） 亦升2.4%。
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【09：43】零跑汽車 （09863） 挫半成，報19.9元。
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【09：39】恒指再度轉升，現升94點，報17713點。
【09：34】恒指轉跌37點，報17580點。
【09：30】名創優品 （09896） 大升29%，報17.52元，創上市新高。公司截至9月30日止2023財年第一季度經調整淨利潤4.17億元人民幣，按年增長126.6%，按季增長87.3%。
【09：29】中國有贊 （08083） 再升3%，報0.133元。【SAAS股】中國有贊績前炒起21% 第三季虧損收窄至170萬人幣、GMV增11%
【09：24】商湯 （00020） 低開3.4%，報1.69元。【商湯20】阿里巴巴趁商湯上周反彈勁沽8000萬股 套現1.46億 獲利近2.2倍
【09：20】恒指開市升46點，報17665點，碧桂園 （02007） 跌一成。同時亦拖累龍湖 （00960） 跌8.2%。
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【09：16】恒指期貨升8點，報17694點。
【08：54】【新股IPO】交運燃氣1407延遲公布配發結果 稱需要更多時間落實公告
【08：41】恒指黑期升50點，報17648點。
【08：32】【內房危機】碧桂園折讓17.8%配售14.63億股 淨籌約39億元
【08：03】【黃金股】中國黃金第三季少賺55% 收入按年增加3%
【07：30】中概股指數僅升0.5%，收報5710點。滙豐ADR表現較佳，高港股收市價1.2%。
【07：30】美股尾市三大指數偏軟，道指跌211點或0.6%，收報33536點；納指跌1.1%，收報11196點；標指跌0.9%，收報3957點。
編輯：姚卓然