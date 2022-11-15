【恒指夜期+ADR】恒指夜期升56點　阿里美股低港超過3%（不斷更新）

上一篇文章
【美股市況】美通脹壓力再降 美滙曾跌穿106關 道指一度升450點 納指升2.6%（不斷更新）
美國10月PPI數據持續疲弱，加息預期降溫，刺激美股開市後抽升超過300點，正迫近3萬4關。ADR股份普遍靠穩，僅阿里巴巴美股跌超過3%。
恒指夜期升56點，報18380點。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|騰訊ADR
|288.64
|+0.2%
|美團ADR
|166.86
|+0.3%
|滙豐ADR
|44.91
|+0.5%
|阿里巴巴美股
|76.42
|-3.1%
北水在今日大升市繼續未有顯著流入，全日淨流入不足2.6億元，但扭轉過去兩個交易日淨流出勢頭。騰訊 （00700） 有近8億元淨流入，港交所 （00388） 及碧桂園 （02007） 分別有4.5及3.8億元淨流入；美團 （03690） 捱沽，全日錄6.4億元淨流出。
港股連續三日急彈，並再錄大成交升市。恒指升723點，報18343點，上企萬八關，創近兩個月高。恒生科指升7.3%，騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 將在周三及周四放榜，兩者各大升逾10%。此外，物管股走強，碧桂園服務 （06098） 升18%。今日繼續留意內房股，尤其是碧桂園 （02007） ，公司趁反彈折讓17.8%配售14.63億股，跌幅最後收窄至1.8%。
|恒指成分股
|收市價
（元）
|變幅
（%）
|貢獻/拖低
恒指（點）
|市盈率
（倍）
|騰訊
|288.00
|+10.5
|+135
|10
|阿里巴巴
|78.90
|+11.1
|+126
|22
|美團
|166.40
|+6.3
|+75
|-35
|長實
|47.10
|-0.6
|-1
|8
|潤地
|33.85
|-0.7
|-1
|6
|信義玻璃
|14.54
|-2.9
|-1
|5
【23：00】恒指夜期升56點，阿里美股跌逾3%。
【17：55】恒指夜期跌71點，報18253點。
【16：10】恒指收市升723點，報18343點，成交額2050億元。阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 齊升一成，碧桂園服務 （06098） 升18%。碧桂園 （02007） 跌1.8%。
【16：00】恒指U盤前升680點，報18300點。
【15：53】阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 齊升一成，各報78.5元和286元。
【15：44】基石藥業 （02616） 升9.8%，報4.15元，成交額為2098萬元。公司澄清，考慮到蘇州工廠尚處於試運營階段且近期無明確大規模生產需求，為降低企業運營成本，基於充分調研和討論，經公司慎重考慮並決定，蘇州工廠已於本月上旬暫停止試運營。因目前已處於商業化階段的產品均不在蘇州工廠進行生產，故本次調整對該等產品的生產和商業化沒有影響，該等產品供應穩定。
【15：25】【大行看法】摩通趁上周股市反彈減持套現、略降股票「增持」倉位 調升新興市場主權債至「中性」
【15：24】【會計監管】會財局：有中小核數師違獨立性規則 累計近20宗查察個案轉介調查部
【15：22】阿里巴巴 （09988） 升11.5%，報79.2元，阿里健康 （00241） 升13.4%，報5.67元。
【15：19】物管股融創服務 （01516） 愈升愈有，現大升45%，時代斴里 （09928） 亦升38%，旭輝永升 （01995） 升31%，佳兆業美好 （02168） 、合景悠活 （3913） 升29%。碧桂園服務 （06098） 升18.8%，報19.84元。
【14：51】【內房危機】融創中國據報正就境內債重組條款進行磋商 涉及債務約154億元人幣 融創服務彈38%
【14：50】樂普生物 （02157） 突然抽升，期間一度升71%，高見13.04元，並三度觸發市調機制，現升47%，報11.2元，成交額為3397萬元。
【14：37】【異動｜阿里巴巴】螞蟻整改取進展 阿里巴巴、阿里健康升逾一成
【14：30】恒指升611點，報18232點，恒生科指升6.1%，報3771點。
【14：18】【拉麵試食員】東瀛遊招聘2位拉麵試食員 未來一年免費去日本3次、全包3日2夜機票酒店
【14：05】部分物管股走高，除融創服務 （01516） 外，鑫苑 （01895） 升27%，時代鄰里 （09928） 、佳源服務 （01153） 升兩成，合景悠活 （03913） 升17%，世茂服務 （00873） 、雅生活 （03319） 、旭輝永升 （01995） 升15%至16.4%。
【13：47】融創服務 （01516） 大升28%，報2.86元。據內媒報道，融創 （01918） 擬整體重組全部境內債券，房地產存續境內債券及關聯ABS規模合計約154億元人民幣，正進行條款磋商。這也是繼富力地產、龍光集團之後第三家進行境內債重組的房企。
【13：39】恒指升613點，報18233點，碧桂園服務 （06098） 升12%冠藍籌，阿里巴巴 （09988） 升11%。碧桂園 （02007） 曾轉升，但現再跌4.6%。
【13：27】碧桂園 （02007） 午後轉升3.7%，一度觸發市調機制。
【13：17】敏華 （01999） 績後急升11%，報6.84元，創3個半月高。
【業績│出口股】敏華績後抽升一成 中期純利10.92億元、派息15仙
【13：03】恒指午後升勢持續，升逾700點，曾一度高見18336點，現報18323點。
【13：01】【業績｜乳業股】H&H國際第三季總收入升13% 料加價抗通脹
【12：46】【新股IPO】交運燃氣1407下限1.42元定價、超額認購6.15倍 一手中籤率30%（附分配結果連結）
【12：00】恒指半日升637點，報18257點，成交額為1097億元。阿里巴巴 （09988） 升11%，騰訊 （00700） 升9.6%。而碧桂園 （02007） 配股跌8%
【11：55】【異動｜物流股】快狗打車GOGOX升近三成、創1個月高 近日與初創合作推自動送貨機械人
【11：47】恒指升627點，報18247點。
【11：39】恒生升584點，報18200點，碧桂園服務 （06098） 、阿里巴巴 （09988） 升逾9%。恒生科指大彈5.6%。嗶哩嗶哩 （09626） 升14%，小鵬 （09868） 升13%。
【11：30】芯片股抽升，中芯 （00981） 升6.2%，華虹半導體 （01347） 升5.2%。
【芯片大戰】美國據報最快於12月6日將長江存儲等十多家中國企業 納入美國實體清單
【11：18】快狗打車 （02246） 突飆26.8%，報5.21元，成交錄5598萬元。
【11：06】【新股IPO】凌雄科技2436孖展暫錄6625萬 獲足額認購
【11：03】恒指升幅回落至500點之下，現升483點，報18102點。
【10：58】【異動｜內地消費股】內地消費股齊走高 呷哺呷哺升12%創逾一年高、海底撈升9%
【10：27】恒生科指升4.6%，報3176點，創近兩個月高，小鵬 （09868） 再升一成，快手 （01024） 升9.2%，阿里巴巴 （09988） 升8.9%。
【10：24】恒指升504點，報18128點。
【10：21】恒指一度升494點，高見18113點，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾6%。
【10：12】餐飲股向好，海底撈 （06862） 升6.6%，九毛九 （09922） 升6.8%，呷哺呷哺 （00520） 升8.1%。
【10：10】【0+0】李家超：政府不再討論「0+0」 若有重要大型活動將有針對性放寛措施
【10：08】【李家超專訪】李家超：中國是未來最大引擎 有見地的都來港
【10：07】恒指一度走高408點，高見18027點，上試萬八關。
【10：05】內地10月「三頭馬車」零售、工業、固投數據均遜市場預期。內地10月份規模以上工業增加值按年增長5%，社會消費品零售總額按年下跌0.5%，1至10月份城鎮固定資產投資按年增長5.8%。
【10：04】濠賭股走強，澳博 （00880） 、永利 （01128） 升一成，金沙 （01928） 、新濠 （00200） 升近8%，銀娛 （00027） 升半成。
【10：01】恒生科指升2%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升3.5%至4.2%，快手 （01024） 升5%。
【09：58】【業績｜MINISO】名創優品揚25% 9月季度營收增4.5%、經調淨利增127% 預計今季利潤續增長
【09：58】【港版淡馬錫？】李家超：香港投資管理起始620億元只是起步
【09：57】恒指升逾300點，報17919點，再上試萬八關。
【09：55】兩三綫內房再起動，雅居樂 （03383） 和融信中國 （03301） 齊升18%、弘陽地產 （01996） 升兩成，中梁控股 （02772） 升15%。
【09：48】恒指升逾200點，報17834點。
【09：47】碧桂園 （02007） 跌幅收窄至5.5%，報3.08元。
【09：46】恒指升124點，報17746點，金沙 （01928） 升5.4%跑出，銀娛 （00027） 亦升2.4%。
【澳門賭牌】賭牌7爭6最後階段 申請者總下注逾1000億、金沙銀娛出資最多
【09：43】零跑汽車 （09863） 挫半成，報19.9元。
【業績｜電動車】零跑第三季收入增4倍 毛利率改善至-8.9%（第二版）
【09：39】恒指再度轉升，現升94點，報17713點。
【09：34】恒指轉跌37點，報17580點。
【09：30】名創優品 （09896） 大升29%，報17.52元，創上市新高。公司截至9月30日止2023財年第一季度經調整淨利潤4.17億元人民幣，按年增長126.6%，按季增長87.3%。
【09：29】中國有贊 （08083） 再升3%，報0.133元。【SAAS股】中國有贊績前炒起21% 第三季虧損收窄至170萬人幣、GMV增11%
【09：24】商湯 （00020） 低開3.4%，報1.69元。【商湯20】阿里巴巴趁商湯上周反彈勁沽8000萬股 套現1.46億 獲利近2.2倍
【09：20】恒指開市升46點，報17665點，碧桂園 （02007） 跌一成。同時亦拖累龍湖 （00960） 跌8.2%。
【螞蟻集團】螞蟻整改新進展 「重慶螞蟻消費金融」增資、7家公司再投105億元人民幣
【09：16】恒指期貨升8點，報17694點。
【08：54】【新股IPO】交運燃氣1407延遲公布配發結果 稱需要更多時間落實公告
【08：41】恒指黑期升50點，報17648點。
【08：32】【內房危機】碧桂園折讓17.8%配售14.63億股 淨籌約39億元
【08：03】【黃金股】中國黃金第三季少賺55% 收入按年增加3%
【07：30】中概股指數僅升0.5%，收報5710點。滙豐ADR表現較佳，高港股收市價1.2%。
【07：30】美股尾市三大指數偏軟，道指跌211點或0.6%，收報33536點；納指跌1.1%，收報11196點；標指跌0.9%，收報3957點。
編輯：姚卓然