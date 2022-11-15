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【黃金股】中國黃金第三季少賺55%　收入按年增加3%

股市 08:03 2022/11/15

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【黃金股】中國黃金第三季少賺55%　收入按年增加3%

中國黃金 （02099） 第三季收入按年增加3%至2.55億美元，淨利潤按年減少55%至2340萬美元，主要是由於金屬價格下跌和匯兌損失所致。

期內，礦山經營利潤按年減少8%至7570萬美元。營運現金流按年減少24%至8980萬美元。黃金產量按年減少4%至54,734盎司。銅產量按年增加12%至46.9百萬磅（21,254噸）。

今年首九個月，收入按年增加3%至8.51億美元，淨利潤按年減少16%至1.77億美元，主要由於匯兌損失所致。營運現金流按年減少9%至3.58億美元。

公司表示，繼續致力於優化兩個礦山之營運，穩定甲瑪礦生產，並有可能在井下新探獲黃金資源的基礎上延長長山壕礦服務年限。

【石Sir一周前瞻及異動股】九倉、中國有色礦業、中糧家佳康

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編輯：姚卓然

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