【滙豐控股5】滙豐計劃於中國 加快擴張私人銀行業務

外電報道，滙豐(00005)的私人銀行業務在中國內地的擴張勢頭正在增強，該行於10月在成都和杭州開展業務，這是其首次進入中國西南地區，並擴大在北京、上海、廣州和深圳的業務。滙豐環球私人銀行亞太區總監陳秀明表示，在未來兩年將在其他四個城市擴張，雖然內地多個地方過去多月進行防疫封控，然而滙豐仍然成功地啟動了成都和杭州業務。對於中國的富有客戶來說，他們70至80％的財富仍留在境內，如果真的希望能夠很好地支持他們，就應該確保能夠給予他們在岸支持。

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陳秀明表示，滙豐的私人銀行業務今年增加了約100名員工，使其在岸員工人數超過150人，該銀行已從當地銀行和資產管理公司聘請員工，並借調員工到中國。

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另外，滙豐宣布在亞洲推出「滙豐明策投資」混合型投資顧問服務。該合約服務適用於在香港及新加坡記帳的滙豐環球私人銀行客戶，並將於本月稍後開放予合資格的香港零售銀行客戶。



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