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【港元定存】WeLab Bank定存息高見4.7厘　CEO：美議息後或再加定存息

Hot Talk 09:00 2022/11/15

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【港元定存】WeLab Bank定存息高見4.7厘　CEO：美議息後或再加定存息

香港銀行已步入加息周期，存款息率上揚，虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）亦不例外，近期GoSave 2.0定存息高見4.7厘。WeLab Bank行政總裁李家達接受本報專訪，認為至少要到明年首季，對於美息是否接近見頂才會有較明朗的看法，他預期在此之前，該行的定存息有機會在美國議息後再上調。

李表示，美國仍處於加息周期，當聯儲局續加息，料港銀續調整息口，相信該行定存息會在未來美國議息後有調整，預計高息環境至少維持到明年首季都不會轉變。他指現時該行的存款成本已比去年升1厘左右，但該行今年初已預期年內會有較大的加息幅度，並已為此提早安排，故存款成本處於可控範圍。

棄超低息爭貸　推「貸款智囊」吸客

存款成本雖升，另一邊廂該行所批出的貸款利率亦上調。李透露，該行下半年至今，平均批核貸款的利率較今年上半年升約30%，淨息差已見擴闊，而該行第三季貸款放款額按季增長17%。他表示，6月推出的「貸款智囊」是推動貸款按季增長的主要引擎，指該增值服務協助客戶分析其債務組合，向客戶推介個人化貸款計劃。

他稱，存款成本正在增長，該行再沒以超低息吸引客戶貸款，反而透過推出「貸款智囊」，客戶認為所獲的個人化建議有用，由此吸納到更多客，同時該行的貸款定價亦因該增值服務而得以優化。他預期今季該行整體貸款放款按季可保持雙位增幅，維持預計今年底貸款餘額按年增長3倍。

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記者：胡學能

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