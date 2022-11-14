  • 24°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 01:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【2022稅貸戰】上商稅貸息2.38厘 信用卡交稅玩抽獎有機會賞8888元

23:22 2022/11/14

分享：

分享：

上商稅貸息2.38厘。

個人稅務貸款戰漸趨白熱化，至今已有13間金融機構巳出招，最新加入戰團是上海商業銀行，今天（11月14日）新推「快稅錢」，以借貸20萬元及1年還款期計，特選客戶的稅貸息為2.38厘，一般客戶為3.08厘。

上商又推信用卡交稅優惠，現金回贈0.4%或500元，且有3重稅務禮遇，包括以旗下信用卡交稅，每繳付1萬元即可參加大抽獎，頭獎是8888元免找數簽帳額，二獎是3888元，3獎是1888元。

借稅貸平錢轉做高息定存 專家提醒4大伏位【下一頁

比拼各行的稅貸息率，當中以工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）的1.17厘為全城最低息，緊接其後是大新 （02356） 的1.18厘，東亞 （00023） 以1.32厘打入低息榜三甲列。大行中則以恒生 （00011） 的1.62厘為最低，滙豐（HSBC）為1.65厘，中銀香港 （02388） 是1.68厘。

不過，若劃一以貸款20萬元及1年還款期計，上商的2.38厘為第3低息，僅次於富融的1.56厘，以及東亞的2.01厘。而同樣的稅貸額及還款期，工銀亞洲稅貸息為3.7厘、大新為3.84厘、恒生是4.04厘、中銀香港 （02388） 是4.17厘、滙豐是4.51厘、花旗為7.71厘。

相關文章：【2022稅貸戰】恒生稅貸息1.62厘 平過滙豐及中銀

【2022稅貸戰】ZA Bank推稅貸　實際年息低至1.62%　提早還款豁免手續費

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 大新銀行（02356） 富融銀行 虛擬銀行 信用卡 上海商業銀行 稅務貸款

下一篇文章

【港元定存】建行亞洲1年港元定存息享5厘 存百萬賺息5萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】港元定存最高8.8厘 長息5厘有得揀 搶存戰延至明年初
【港元定期存款】港元定存最高8.8厘 長息5厘有得揀 搶存戰延至明年初
【港元定存】建行亞洲1年港元定存息享5厘 存百萬賺息5萬
【港元定存】建行亞洲1年港元定存息享5厘 存百萬賺息5萬
【人才荒】專才缺口擴大　專家盼邀非IT人轉型入行
【人才荒】專才缺口擴大　專家盼邀非IT人轉型入行
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定期存款】港元1年定存爆5.5厘超高息 存百萬賺息5.5萬
【港元定期存款】港元1年定存爆5.5厘超高息 存百萬賺息5.5萬
【港元定存】東亞1年港元定存息4.9厘 大戶最多賺息49萬元
【港元定存】東亞1年港元定存息4.9厘 大戶最多賺息49萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款