【2022稅貸戰】上商稅貸息2.38厘 信用卡交稅玩抽獎有機會賞8888元

▲ 上商稅貸息2.38厘。

個人稅務貸款戰漸趨白熱化，至今已有13間金融機構巳出招，最新加入戰團是上海商業銀行，今天（11月14日）新推「快稅錢」，以借貸20萬元及1年還款期計，特選客戶的稅貸息為2.38厘，一般客戶為3.08厘。

上商又推信用卡交稅優惠，現金回贈0.4%或500元，且有3重稅務禮遇，包括以旗下信用卡交稅，每繳付1萬元即可參加大抽獎，頭獎是8888元免找數簽帳額，二獎是3888元，3獎是1888元。

借稅貸平錢轉做高息定存 專家提醒4大伏位【下一頁】

比拼各行的稅貸息率，當中以工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）的1.17厘為全城最低息，緊接其後是大新 （02356） 的1.18厘，東亞 （00023） 以1.32厘打入低息榜三甲列。大行中則以恒生 （00011） 的1.62厘為最低，滙豐（HSBC）為1.65厘，中銀香港 （02388） 是1.68厘。

不過，若劃一以貸款20萬元及1年還款期計，上商的2.38厘為第3低息，僅次於富融的1.56厘，以及東亞的2.01厘。而同樣的稅貸額及還款期，工銀亞洲稅貸息為3.7厘、大新為3.84厘、恒生是4.04厘、中銀香港 （02388） 是4.17厘、滙豐是4.51厘、花旗為7.71厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪