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【STEM】新地與香港科技創新教育聯盟合辦未來工程師大賽

股市 23:14 2022/11/14

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新鴻基地產 （00016） 公布，旗下新閱會與香港科技創新教育聯盟合辦「新地齊讀好書 x 未來工程師大賽」，冀推廣創新科技教育，今屆比賽獲51間學校共110份作品參賽，今舉行頒獎典禮。

賽事分為小學、初中、和高中組，以「改善生活的科創點子」為題， 邀請學生設計各種最新科技應用程式和工具，改善生活上不便。獲獎作品涵蓋眾多與生活息息相關主題，如獲得小學組一等獎為「安老服藥易」，透過大數據、物聯網和人工智能，助長者準時、準確地服藥，方便照顧者監察長者用藥情況，初中組一等獎為「 AllyBreaKall」電動輪椅加入智能裝置，例如電子屏幕、感應器、安全倒車系統等，改善輪椅人士出行安全和便利。高中組一等獎「AI伴我同行」則研究出智能裝置，助患有弱視或認知障礙長者取得交通和地圖資訊，方便他們出行，亦讓家人可隨時掌握長者位置，增加長者出行信心。

新地執行董事郭基泓在頒獎典禮表示，今次賽事收到許多極具創意作品，反映同學在應用創新科技方面有豐富想像力和掌握。

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編輯：宋佩恩

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