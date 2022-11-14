【大行看法】大摩上調恒指明年目標價　料僅見18200點（附焦點股列表）

摩根士丹利更新恒生指數目標價，由原先看明年6月底見16900點，調整至明年底見18200點。大摩坦言，目前股市仍甚具挑戰，市場憂慮內地經濟長遠增長，並且看不透中央未來政策及地緣政治局勢，料股市短期會繼續大幅波動，抑制市場給予中國股市風險溢價，對中國市場維持「與大市同步」看法。

大摩：內地明年春天前不會全面開關

大摩認為，市場持續憂慮監管重置，內房市場放緩亦未見穩定，拖欠債務問題及離岸高收益債務市場仍然緊張。今年全球地緣政治緊張局勢升級、中美摩擦持續，亦抑制市場給予中國股市風險溢價。



該行稱，內地上周五（11日）宣布的新冠控制指南，預示著未來可能會加大努力以實現最終重新開放，指未來3至6個月的執行仍然是關鍵，但預期明年春天前不會全面開關。全球新興市場中維持對中國市場「與大市同步」看法，重申對內房股「減持」評級。

睇恒指明年最牛可見22200點

雖然對市場前景看法偏淡，但大摩延伸所予目標價的時間點，一同上調恒指、國指目標價。

在基本情境預測下，大摩予恒指目標價由，由16,900點（明年6月）上調至18,200點（延伸至明年12月），相當於預測明年12月預測市盈率8.7倍，稍高於原有的8.5倍。

此外，大摩亦調整恒指在最牛的情況下的目標，由明年6月21400點上調至22200點；在熊市情境下的目標價則輕微升至12300點（延伸至明年12月）。

國指方面，該行認為，基本情境下，國指目標價就由5680點（明年6月）上調至6150點（延伸至明年12月），相當於預測市盈率7.7倍，較原有7.5倍為高。

在最牛情況下，國指目標價由明年6月7000點上調至7450點（延伸至明年12月），相當於預測明年12月市盈率8.7倍；最熊情況下，國指目標價則由明年6月3840點調升至4000點（延伸至明年12月）。

大摩焦點股列表 股份 14/11收市價（元） 友邦 （01299） 75.7 贛鋒鋰業 （01772） 64.05 香港電訊 （06823） 9.25 美團 （03690） 156.5 新秀麗 （01910） 19.52 太古A （00019） 59.45 紫金礦業 （02899） 10.1

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編輯：葉志偉