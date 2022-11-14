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【螞蟻集團】螞蟻整改新進展　「重慶螞蟻消費金融」增資、7家公司再投105億元人民幣

股市 21:21 2022/11/14

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【螞蟻集團】螞蟻整改新進展　「重慶螞蟻消費金融」增資、7家公司再投105億元人民幣

螞蟻集團整改過程再錄進展，繼今年與阿里巴巴 （09988） 治理架構更分明後，經營個人消費貸款的「重慶螞蟻消費金融」事隔一年，再啟動新投資者入股，合計增資105億元（人民幣，下同），螞蟻集團佔當中一半，令其持股比例維持在50%，另有6家公司參與新一輪增資，包括舜宇光學科技 （02382）

完成增資後，螞蟻消費金融註冊資本將升至185億元。

舜宇公布，將以11億元（人民幣，下同）入股重慶螞蟻消費金融，認購後持股佔6%。舜宇於去年12月24日曾宣布入股18億元，其後於今年1月宣布重慶螞蟻消費金融暫援增資。

重慶螞蟻消費金融增資共105億元，據認購協議交割後，螞蟻集團增資52.5億元，於重慶螞蟻消費金融的股權維持50%不變；魚躍醫療增資5.2億元，持股亦維持4.99%。

寧德時化、華融持股比例大減　杭州重慶政府資金參與

螞蟻集團及魚躍醫療除外的現時擁有人，即南洋商業銀行、國泰世華銀行、寧德時代（深：300750）、千方科技及中國華融 （02799） 由於無增資，持股由45.01%跌至19.46%。

除舜宇外，其他新認購人包括杭金數科（杭州市金融投資集團旗下）、傳化智聯、網易 （09999） 旗下的博冠科技及農信集團（重慶供銷控股旗下）出資36.16億元，持股19.55%。

增資股東 增資金額（億元人民幣） 增資後股權
螞蟻集團 52.5 50.0%
杭金數科 18.5 10.0%
舜宇光學 11.1 6.00%
傳化智聯 9.27 5.01%
博冠科技 6.19 3.34%
魚躍醫療 5.24 4.99%
農信集團 2.20 1.19%
螞蟻、魚躍外原有持有人 - 19.46%
合計 105  

螞蟻消費金融首9個月稅前盈利13億元

通告指出，重慶螞蟻消費金融今年首9個月，除稅前淨利13.01億元，虧轉盈，除稅後淨利11.05億元，亦是虧轉盈。資產淨值由69.34億元增至80.42億元。

相關文章：

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編輯：譚志偉

港股 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988） 寧德時代（深：300750） 中國華融（02799） 舜宇光學科技（02382）

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