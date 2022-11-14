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【券商點睇】旗下品牌開店增速 料呷哺呷哺新品牌助增長

股樓投資 19:54 2022/11/14

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申萬宏源將呷哺呷哺（00520）評級由「增持」上調至「買入」，目標價由4港元上調至8港元。該行認為，其股價去年以來因管理層變動問題而導致的下跌已有很大程度反應，投資者應比較關注邊際改善。該行亦指公司旗下品牌開店增速，又認為其新品牌有助建立新增長曲線。呷哺呷哺周一（14日）收市報6.63元，升幅6.8%。

 

 

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

 

以公司旗下各品牌分，湊湊火鍋2022上半年對公司收入貢獻比重達47%，公司預計今年新開65家，比該行預期高，又預期明年將新開80至90家；而呷哺呷哺在公司2021年管理架構調整後，著重強調其「高性價比」定位，增加高性價比套餐提升翻座率。該行預計在高性價比定位回歸和更優的管理模式和激勵政策的刺激下，其翻座率有望在後疫情時代企穩回升。


【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

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新品牌趁燒首店早前則已在上海開業，以台式燒肉和歡樂為主。該行預計趁燒首家門店成功爬坡後，明年有望能在一線城市開設更多門店，料將是繼呷哺呷哺和湊湊之後在餐飲品牌的又一延伸，有望成為新的增長驅動力。

 

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

 

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撰文：鄭昊彤

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餐飲 火鍋 港股 呷哺呷哺（00520）

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