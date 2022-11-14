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持貨逾30年止賺減價離場 富澤花園成交價重回16年低位

股樓投資 19:37 2022/11/14

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美聯物業江雲龍表示，由於樓價持續下調，故入市用家亦以物色低價筍盤為主，北角富澤花園富達閣高層C室，實用面積約652平方呎，為三房連套房間隔，單位位處高層兼景觀開揚，質素不俗，另外，是次單位樓價亦相當吸引，故獲一直物色筍盤單位的外區客尋遍多區仍拍板入市購入上述單位，成交價約860萬元，實呎約為13,190元，樓價重回2016年低位水平。  

由於原業主早年一手持有物業，故叫價可更為吸引，而單位於1981年以35.3萬元購入，即是次轉手帳面獲利約824.7萬元，仍然大幅升值逾23倍。

延伸閲讀【多圖】Silicon Hill三房示範單位陪你睇 空間寬敞打造寫意居所

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撰文 : 蔡子俊

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