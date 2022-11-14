【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策

日本央行總裁黑田東彥周一 （14 日）表示，日本政府已數次介入外滙市場，單方面的日圓急貶傾向已暫時止步，且會繼續持續超寬鬆的貨幣政策。

提及外滙，黑田東彥指出，「不單是日圓，全球主要貨幣兌換美元的滙率都出現貶勢。而美國增長率預料將走緩，很難想像美元獨強的局面會持續下去」。

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日本央行在2013年曾以2%通脹目標為政策主軸，黑田東彥重申該目標到現時仍然有效。而因預計 日本2023後通脹率仍會低於2%，因此將維持貨幣寬鬆，但當狀況有所改變時，亦將進行充分討論應對。

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撰文：何珊如