新葵興花園兩房改三房　業主怕遲賣蝕更多　帳面輸61萬忍痛離場

二手樓價持續下跌，部分業主趁三年禁售期結束後，即蝕讓離場。中原地產曾日昇說，新葵興花園C座中層5室，實用面積480平方呎，原則兩房間隔，現改三房，向南，享單邊開揚都市景，日前以574萬元易手。

代理說，原業主於今年10月出售單位，當時叫價630萬元，11月減至600萬元，最終以574萬元易手，實用呎價約11,958元，累減56萬元，即約9%。

曾日昇透露，原業主於2019年10月以635萬元購入單位，見近期樓價跌勢不止，擔心遲賣蝕幅更深，故趁單位三年限售期結束立即沽貨，現帳面蝕61萬元，單位期內貶值9.6%。

延伸閱讀【多圖】Silicon Hill三房示範單位陪你睇 空間寬敞打造寫意居所【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機