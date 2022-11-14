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新葵興花園兩房改三房　業主怕遲賣蝕更多　帳面輸61萬忍痛離場

股樓投資 19:33 2022/11/14

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二手樓價持續下跌，部分業主趁三年禁售期結束後，即蝕讓離場。中原地產曾日昇說，新葵興花園C座中層5室，實用面積480平方呎，原則兩房間隔，現改三房，向南，享單邊開揚都市景，日前以574萬元易手。 

代理說，原業主於今年10月出售單位，當時叫價630萬元，11月減至600萬元，最終以574萬元易手，實用呎價約11,958元，累減56萬元，即約9%。

曾日昇透露，原業主於2019年10月以635萬元購入單位，見近期樓價跌勢不止，擔心遲賣蝕幅更深，故趁單位三年限售期結束立即沽貨，現帳面蝕61萬元，單位期內貶值9.6%。  

延伸閱讀【多圖】Silicon Hill三房示範單位陪你睇 空間寬敞打造寫意居所【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

新葵興花園 中原地產 二手市場 私人屋苑

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持貨逾30年止賺減價離場 富澤花園成交價重回16年低位

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