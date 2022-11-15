【親子活動好去處】7大親子活動快閃優惠 室內Playhouse VR體驗 親子攀岩飛索 低至每位$8

每到週末或假前，家長也要花盡心思為小朋友安排親子活動，想為小朋友帶來難忘的經歷，KKday於周二（15日）早上10時推出7 大親子活動快閃優惠，包括室內Playhouse、親子攀岩飛索、 室內歷險攀爬樂園及VR體驗等，以下為優惠內容：

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1.【第二位加8元】成人及親子攀岩飛索同樂日 - 資深歷奇教練帶領（長洲）

長洲成人及親子攀岩飛索同樂日，由資深歷奇教練同專業認證導師設計及帶領，小朋友與家長可以透過活動互相建立默契，同時零距離親親大自然。



【限量搶 – 第 2 位加8元】成人攀岩+沿繩下降+飛索



KKday 優惠: 900元+8元/2 位，平均每位454元 （原價 1,800元/2 位）優惠連結:請按此



【限量搶 – 第 3 位加 HK$8】親子攀岩+飛索

KKday 優惠:1,200元+8元/3 位，平均403元/位 （原價 1,800元/3 位）



優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年11月15日 10:00 至 11 月 22 日 23:59

可使用時段：

2022 年 11 月 19 日及 27 日（10:00 – 14:00）

2022 年 11 月 20 日及 26 日（10:00 – 14:00/ 14:00 – 18:00）

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

2.【買一送一】Triangle Plus 歷險攀爬樂園單節入場門票 （荃灣）

全港最大室內歷險攀爬樂園 《Triangle Plus 歷險樂園》，位於荃灣楊屋道 PLAZA88 ，擁有 30,000 呎極寬敞空間，將大型遊樂設施與專業化攀岩運動完美結合。場內主要劃分為六大區域 - 抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩、忍者樂園區、洞穴探險區、雲朵攀登及冒險小屋，讓小朋友放放電之餘，更可增加親子互動的機會。更有遊樂天地及餐飲區，集吃喝玩樂於一身。

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【限量搶 – 買一送一】樂園單節入場門票（一大一小）

KKday 優惠: 星期一至五258元/2 位，平均每位129元 （原價388元/2 位） 優惠連結:請按此

【限量搶 – 買一送一】樂園單節入場門票（兩大一小）

KKday 優惠: 星期一至五516元/3 位，平均 HK172元/位 （原價646元/3 位）



優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 15 日 10:00 至 11 月 30 日 23:59

可使用日期：即日起至 2022 年 12 月 30 日

3.【低至 8 折】Kids Kids Car 迷你私家車/越野車歷險旅程（荃灣、 尖沙咀）

兒童動靜皆宜天地提供一個集安全使用兒童電動車的環境、模擬職業體驗遊戲以及活動四肢的樂園天地！此三大園區能使小朋友築夢踏實而上，成為世界的領航者。Kids KidsCar 所開創的三大園區，就是通往世界、夢想成真的築夢之道！在荃灣荃新天地及尖沙咀中港城店都有分店。



【限量搶 - 低至 8 折】2 次車遊戲（迷你私家車/越野車歷險旅程）

KKday 優惠: HK$88/組（原價 HK$110/組） 優惠連結:請按此

【限量搶 - 低至 84 折】4 次車遊戲（迷你私家車/越野車歷險旅程）



KKday 優惠: 168元/組（原價200元/組）

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 15 日 10:00 至 11 月 22 日 23:59

可使用日期： 即日起至 2022 年 12 月 31 日



兌換地點：

荃灣荃新天地店 - 荃灣楊屋道 1 號荃新天地 1 期 1 樓 119 號鋪

尖沙咀中港城旗艦店 - 尖沙咀廣東道 33 號中港城 UG/F 30 號舖

營業時間：星期一至五 12:00 – 19:00 ，星期六日及公眾假期 11:00 – 20:00

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4.【加 8元多一小時】 Wonder Valley 任玩兒童室內遊樂場入場門票（荔枝角）



Playroom 場內有多個主題區域，有多款遊樂設施包括彈床、小迷宮、火箭造型旋轉木馬、波波池滑梯、沙池等等，假日一家人帶小朋友去放電一流！

【限量搶 - 加 HK$8 多一小時】1 成人+ 1 小童 3 小時任玩入場門票及儲物櫃租用



KKday 優惠: 星期一至五 HK$200+8/組，平均69.3元/小時（原價300元/組）優惠連結:請按此

星期六至日（公眾假期除外）280元+8/組，平均96元/小時（原價 420元/組）



【KKday 獨家 84 折】1 成人+ 1 小童 2 或 3 小時任玩入場門票及儲物櫃租用

KKday 優惠: 星期一至五 250元/3 小時，平均83.3元/小時（原價300元/組）



星期六至日（公眾假期除外）220元/2 小時，平均110元/小時（原價 420元/組）

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 15 日 10:00 至 11 月 22 日 23:59

可使用日期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日

地址: 九龍長沙灣道 833 號長沙灣廣場 3 樓 312 至 317 號舖 (荔枝角 A 出口）

營業時間: 星期一至日 11:00 - 20:00

5.【低至 88 折】 V-Owl Station 虛擬實境體驗站（觀塘）

V-Owl Station 提供豐富多元最新虛擬實境 VR 體驗，帶你走入如幻似真的虛幻世界，穿越無限可能。VR 體驗動靜皆宜，既可置身於充滿挑戰既冒險世界，又可以來一場膽量大考驗。適合與家人、朋友, 、閨蜜或伴侶一同體驗這個奇幻旅程。更有機會登上 4DxVR 動感控制倉挑戰斷崖過山車。

【限量搶 - 低至 88 折】虛擬實境體驗站 - 恐怖雙主題 VR 90 分鐘體驗套票

KKday 優惠: HK$988/3 位，平均329.3元/位（原價1,125元/3 位）優惠連結:請按此

HK$1,288/4 位，平均 322元/位（原價1,500元/4 位）

*每位免費贈送 4DxVR 動感控制倉體驗 1 次（價值：40元/次）

【限量搶 - 低至 93 折】虛擬實境體驗站包廂主題 VR 90 或 120 分鐘體驗套票

90 分鐘，任選一個主題

KKday 優惠: 988元/3 位，平均 329.3元/位（原價1,065元/3 位）

1,288元/4 位，平均322元/位（原價1,420元/4 位）

1,588元/5 位，平均317.6元/位（原價1,775元/5 位）

1,888元/6 位，平均314元/位（原價 2,130元/6 位）



120 分鐘，任選兩個主題

KKday 優惠: 1,288元/3 位，平均 429.3元/位（原價 1,288元/3 位）

1,688元/4 位，平均422元/位（原價1,840元/4 位）

2,088元/5 位，平均417.6元/位（原價2,300元/5 位）

2,388元/6 位，平均398元/位（原價2,760元/6 位）

*每位免費贈送 4DxVR 動感控制倉體驗 1 次（價值：40元/次）



優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 15 日 10:00 至 11 月 22 日 23:59

可使用日期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日

地址: 香港觀塘開源道 77 號業發工業大廈 1 座

6.【加 8元 多一個遊戲】 VAR LIVE VR 虛擬實境體驗（荔枝角）

VAR LIVE 是香港最大的 VR 體驗館，現場提供十多款自家研發的 VR 遊戲，各種各樣的緊張刺激遊戲及可愛動漫遊戲以滿足不同年齡層玩家，其中包括與日本CAPCOM 共同推出的 Resident Evil VR (生化危機 VR)。VR 體驗館位於荔枝角 D2Place One，步行至港鐵站僅需 2 分鐘。 VAR LIVE 擁有不同主題的房間，結合不同4DVR 元素如仿真震動槍和振動地板等，為玩家創造出最沉浸最震撼的 VR 體驗。VR 體驗適合所有年齡玩家，絕無暈眩!



【限量搶 - 加 8元 多一個遊戲】60 分鐘 VR 遊戲體驗

KKday 優惠: 218元+8/位（原價 374元/位） 優惠連結:請按此





- 保證最少 3 款自選 VR 體驗

【低至 78 折】60 分鐘 VR 遊戲體驗

KKday 優惠: 218元/位（原價 280元/位）

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 15 日 10:00 至 11 月 22 日 23:59

可使用日期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日

開放時間：星期一至五 12:00 – 21:00 (最後場次時間：20:00-21:00）; 週末及公眾假期

11:00 – 21:00

地址: 荔枝角長義街 9 號 D2 Place ONE 1 樓 125-127 號鋪

【消費優惠】麥當勞App用戶$100享8杯咖啡 低至半價品嚐手調咖啡，詳見【下一頁】

7.【低至半價】 JUST CLIMB 親子抱石同樂班（新蒲崗、屯門、石門、太古）

JUST CLIMB 室內攀石場自 2011 年成立，設全港最多分店，由前全國攀石冠軍何善揮創立，多年致力推動攀石運動，讓不同年齡人仕都能體會攀石樂趣。



【限量搶 - 低至半價】親子抱石同樂班兌換券（一大一小）

KKday 優惠: 349元/組（原價698元/組） 優惠連結:請按此



對象：一位 7 歲或以上小朋友及一位家長

地址:

新蒲崗店 - 新蒲崗太子道東 706 號太子工業大廈地下 D 室

屯門店 - 新界屯門建發里 4 號地下 1 號舖

石門店 - 沙田石門安平街 6 號新貿中心地下 4 室

太古店 - 香港鰂魚涌英皇道 1001 號 6 樓 01 室

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 15 日 10:00 至 11 月 30 日 23:59

可使用日期：2022 年 11 月 15 日至 2023 年 1 月 31 日

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責任編輯：陳詠妍