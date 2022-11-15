  • 24°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 02:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子活動好去處】7大親子活動快閃優惠 室內Playhouse VR體驗 親子攀岩飛索 低至每位$8

理財智慧 01:54 2022/11/15

分享：

分享：

每到週末或假前，家長也要花盡心思為小朋友安排親子活動，想為小朋友帶來難忘的經歷，KKday於周二（15日）早上10時推出7 大親子活動快閃優惠，包括室內Playhouse、親子攀岩飛索、 室內歷險攀爬樂園及VR體驗等，以下為優惠內容：

    點擊圖片放大
    +15
    +14


1.【第二位加8元】成人及親子攀岩飛索同樂日 - 資深歷奇教練帶領（長洲）

長洲成人及親子攀岩飛索同樂日，由資深歷奇教練同專業認證導師設計及帶領，小朋友與家長可以透過活動互相建立默契，同時零距離親親大自然。


【限量搶 – 第 2 位加8元】成人攀岩+沿繩下降+飛索  
 

KKday 優惠: 900元+8元/2 位，平均每位454元 （原價 1,800元/2 位）優惠連結:請按此


【限量搶 – 第 3 位加 HK$8】親子攀岩+飛索
KKday 優惠:1,200元+8元/3 位，平均403元/位 （原價 1,800元/3 位）


優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年11月15日 10:00 至 11 月 22 日 23:59
可使用時段：
2022 年 11 月 19 日及 27 日（10:00 – 14:00）
2022 年 11 月 20 日及 26 日（10:00 – 14:00/ 14:00 – 18:00）

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

2.【買一送一】Triangle Plus 歷險攀爬樂園單節入場門票 （荃灣）

全港最大室內歷險攀爬樂園 《Triangle Plus 歷險樂園》，位於荃灣楊屋道 PLAZA88 ，擁有 30,000 呎極寬敞空間，將大型遊樂設施與專業化攀岩運動完美結合。場內主要劃分為六大區域 - 抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩、忍者樂園區、洞穴探險區、雲朵攀登及冒險小屋，讓小朋友放放電之餘，更可增加親子互動的機會。更有遊樂天地及餐飲區，集吃喝玩樂於一身。

【冬日好去處】將軍澳中心聖誕魔幻噴火巨龍活動 同場加映爬蟲類動物展覽及工作坊 消費滿指定金額送爬爬毛公仔，詳見【下一頁

【限量搶 – 買一送一】樂園單節入場門票（一大一小）
KKday 優惠: 星期一至五258元/2 位，平均每位129元 （原價388元/2 位） 優惠連結:請按此

【限量搶 – 買一送一】樂園單節入場門票（兩大一小）
KKday 優惠: 星期一至五516元/3 位，平均 HK172元/位 （原價646元/3 位）


優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 15 日 10:00 至 11 月 30 日 23:59
可使用日期：即日起至 2022 年 12 月 30 日

3.【低至 8 折】Kids Kids Car 迷你私家車/越野車歷險旅程（荃灣、 尖沙咀）

兒童動靜皆宜天地提供一個集安全使用兒童電動車的環境、模擬職業體驗遊戲以及活動四肢的樂園天地！此三大園區能使小朋友築夢踏實而上，成為世界的領航者。Kids KidsCar 所開創的三大園區，就是通往世界、夢想成真的築夢之道！在荃灣荃新天地及尖沙咀中港城店都有分店。


【限量搶 - 低至 8 折】2 次車遊戲（迷你私家車/越野車歷險旅程）  

KKday 優惠: HK$88/組（原價 HK$110/組） 優惠連結:請按此
【限量搶 - 低至 84 折】4 次車遊戲（迷你私家車/越野車歷險旅程）


KKday 優惠: 168元/組（原價200元/組）
優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 15 日 10:00 至 11 月 22 日 23:59
可使用日期： 即日起至 2022 年 12 月 31 日


兌換地點：
荃灣荃新天地店 - 荃灣楊屋道 1 號荃新天地 1 期 1 樓 119 號鋪
尖沙咀中港城旗艦店 - 尖沙咀廣東道 33 號中港城 UG/F 30 號舖
營業時間：星期一至五 12:00 – 19:00 ，星期六日及公眾假期 11:00 – 20:00

【理財個案】有錢人也有煩惱? 銀行主管擁逾半億身家 冀45歲前退休卻不知如何入手，詳見【下一頁

4.【加 8元多一小時】 Wonder Valley 任玩兒童室內遊樂場入場門票（荔枝角）
 

Playroom 場內有多個主題區域，有多款遊樂設施包括彈床、小迷宮、火箭造型旋轉木馬、波波池滑梯、沙池等等，假日一家人帶小朋友去放電一流！

【限量搶 - 加 HK$8 多一小時】1 成人+ 1 小童 3 小時任玩入場門票及儲物櫃租用  

KKday 優惠: 星期一至五 HK$200+8/組，平均69.3元/小時（原價300元/組）優惠連結:請按此
星期六至日（公眾假期除外）280元+8/組，平均96元/小時（原價 420元/組）


【KKday 獨家 84 折】1 成人+ 1 小童 2 或 3 小時任玩入場門票及儲物櫃租用
KKday 優惠: 星期一至五 250元/3 小時，平均83.3元/小時（原價300元/組）


星期六至日（公眾假期除外）220元/2 小時，平均110元/小時（原價 420元/組）
優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 15 日 10:00 至 11 月 22 日 23:59
可使用日期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日
地址: 九龍長沙灣道 833 號長沙灣廣場 3 樓 312 至 317 號舖 (荔枝角 A 出口）
營業時間: 星期一至日 11:00 - 20:00

5.【低至 88 折】 V-Owl Station 虛擬實境體驗站（觀塘）

V-Owl Station 提供豐富多元最新虛擬實境 VR 體驗，帶你走入如幻似真的虛幻世界，穿越無限可能。VR 體驗動靜皆宜，既可置身於充滿挑戰既冒險世界，又可以來一場膽量大考驗。適合與家人、朋友, 、閨蜜或伴侶一同體驗這個奇幻旅程。更有機會登上 4DxVR 動感控制倉挑戰斷崖過山車。
【限量搶 - 低至 88 折】虛擬實境體驗站 - 恐怖雙主題 VR 90 分鐘體驗套票

 

KKday 優惠: HK$988/3 位，平均329.3元/位（原價1,125元/3 位）優惠連結:請按此
HK$1,288/4 位，平均 322元/位（原價1,500元/4 位）
*每位免費贈送 4DxVR 動感控制倉體驗 1 次（價值：40元/次）

【限量搶 - 低至 93 折】虛擬實境體驗站包廂主題 VR 90 或 120 分鐘體驗套票
90 分鐘，任選一個主題
KKday 優惠: 988元/3 位，平均 329.3元/位（原價1,065元/3 位）
1,288元/4 位，平均322元/位（原價1,420元/4 位）
1,588元/5 位，平均317.6元/位（原價1,775元/5 位）
1,888元/6 位，平均314元/位（原價 2,130元/6 位）


120 分鐘，任選兩個主題
KKday 優惠: 1,288元/3 位，平均 429.3元/位（原價 1,288元/3 位）
1,688元/4 位，平均422元/位（原價1,840元/4 位）
2,088元/5 位，平均417.6元/位（原價2,300元/5 位）
2,388元/6 位，平均398元/位（原價2,760元/6 位）
*每位免費贈送 4DxVR 動感控制倉體驗 1 次（價值：40元/次）


優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 15 日 10:00 至 11 月 22 日 23:59
可使用日期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日
地址: 香港觀塘開源道 77 號業發工業大廈 1 座

6.【加 8元 多一個遊戲】 VAR LIVE VR 虛擬實境體驗（荔枝角）

 VAR LIVE 是香港最大的 VR 體驗館，現場提供十多款自家研發的 VR 遊戲，各種各樣的緊張刺激遊戲及可愛動漫遊戲以滿足不同年齡層玩家，其中包括與日本CAPCOM 共同推出的 Resident Evil VR (生化危機 VR)。VR 體驗館位於荔枝角 D2Place One，步行至港鐵站僅需 2 分鐘。 VAR LIVE 擁有不同主題的房間，結合不同4DVR 元素如仿真震動槍和振動地板等，為玩家創造出最沉浸最震撼的 VR 體驗。VR 體驗適合所有年齡玩家，絕無暈眩!


【限量搶 - 加 8元 多一個遊戲】60 分鐘 VR 遊戲體驗  
KKday 優惠: 218元+8/位（原價 374元/位） 優惠連結:請按此


- 保證最少 3 款自選 VR 體驗

【低至 78 折】60 分鐘 VR 遊戲體驗
KKday 優惠: 218元/位（原價 280元/位）
優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 15 日 10:00 至 11 月 22 日 23:59
可使用日期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日
開放時間：星期一至五 12:00 – 21:00 (最後場次時間：20:00-21:00）; 週末及公眾假期
11:00 – 21:00
地址: 荔枝角長義街 9 號 D2 Place ONE 1 樓 125-127 號鋪

【消費優惠】麥當勞App用戶$100享8杯咖啡　低至半價品嚐手調咖啡，詳見【下一頁

7.【低至半價】 JUST CLIMB 親子抱石同樂班（新蒲崗、屯門、石門、太古）

 JUST CLIMB 室內攀石場自 2011 年成立，設全港最多分店，由前全國攀石冠軍何善揮創立，多年致力推動攀石運動，讓不同年齡人仕都能體會攀石樂趣。


【限量搶 - 低至半價】親子抱石同樂班兌換券（一大一小）
KKday 優惠: 349元/組（原價698元/組）  優惠連結:請按此

對象：一位 7 歲或以上小朋友及一位家長
地址:
新蒲崗店 - 新蒲崗太子道東 706 號太子工業大廈地下 D 室
屯門店 - 新界屯門建發里 4 號地下 1 號舖
石門店 - 沙田石門安平街 6 號新貿中心地下 4 室
太古店 - 香港鰂魚涌英皇道 1001 號 6 樓 01 室

優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 15 日 10:00 至 11 月 30 日 23:59
可使用日期：2022 年 11 月 15 日至 2023 年 1 月 31 日 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
運動 玩樂 VR 親子活動

上一篇文章

【滙豐控股5】滙豐計劃於中國 加快擴張私人銀行業務

下一篇文章

【券商點睇】旗下品牌開店增速 料呷哺呷哺新品牌助增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【長者優惠】本月20日為長者日　逾1400商戶提供優惠
【長者優惠】本月20日為長者日　逾1400商戶提供優惠
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品
【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品
【理財個案】有錢人也有煩惱? 銀行主管擁逾半億身家 冀45歲前退休卻不知如何入手
【理財個案】有錢人也有煩惱? 銀行主管擁逾半億身家 冀45歲前退休卻不知如何入手
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款