【中美科技戰】中美關係緊張　聯發科料芯片廠漸進式撤離台灣

中美科技戰持續，為免美方再將芯片禁令加辣，以令芯片供應不穩，芯片設計商聯發科行政總裁蔡力行指，設備製造商不得不為同一款芯片尋找多個供應來源。部分製造廠亦正考慮以漸進方式，從台灣轉移至其他地方。

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聯發科日前於加州主辦一場媒體和分析師活動，其行政總裁蔡力行當日接受外媒《路透社》訪問時指，中美之間的緊張局勢，正推動一些製造商考慮將部分供應鏈從台灣轉移出去。

按目前市場情況來看，他認為，供應鏈撤出台灣僅屬「漸進式」行動，還沒出現大規模撤出的跡象。而且，台灣作為芯片製造重鎮，芯片產業要完全撤出台灣，是不現實的想法。

目前，聯發科最先進的智能手機芯片是由台積電代工，部分較舊款的手機芯片則由格羅方德（GlobalFoundries）代工。該企早前亦宣布，會尋求英特爾（Intel）代工製作芯片。蔡力行提到，部分大型設備製造商會要求其芯片供應商有多個芯片來源，如來自台灣、美國、德國或歐洲，「在這種情況下，如果業務需要，我們將不得不為同一個芯片找到多個來源。」

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責任編輯：殷凱怡

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