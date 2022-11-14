【疫市營商】調查：６成半港人選擇光顧相同理念品牌　購物最信親友意見

▲ 消費者對企業及其ESG投資工作的要求日漸提升，而且更認為此是企業的社會責任。（資料圖片）

疫情無疑改變了消費者的購物習慣，亦令他們對零售商的要求愈來愈高。最新研究報告發現，雖然香港及大灣區的消費者均傾向光顧抱有相同理念的品牌。

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畢馬威中國、香港貨品編碼協會及滙豐銀行昨日發表最新研究報告，分別訪問了超過600名香港消費者及約1500名大灣區消費者，了解其消費習慣及期望。研究發現，大灣區及香港分別有82%及65%的顧客，傾向選擇抱有相同理念的品牌；香港的比例更按年上升3個百分點。

不過，大部分消費者並不願意為企業的可持續發展工作，而花更高價錢購買產品。調查結果顯示，只有36%的香港消費者願意支付額外金錢，以完全補償碳排放；大灣區受訪者比例稍高，達59%。相反，香港各有69%的顧客認為，當他們以可持續發展的方式購物，或網購時以對環境帶來較少傷害的方式送貨時，應當被獎勵；大灣區的比例更高達8成。

認定是企業的責任

香港貨品編碼協會總裁林潔貽解釋，消費者對企業及其ESG投資工作的要求日漸提升，而且更認為此是企業的社會責任，故不認為消費者需要額外付更高價格。相反，他們更會認為品牌應鼓勵消費者支持可持續發展，例如給予額外的消費獎勵等。

調查又比較消費者在購物時，最受甚麼因素影響。 畢馬威中國香港消費品及零售行業主管合夥人許昭淳指出，中國內地與香港的文化不同，網購習慣亦不一樣。不論是香港或大灣區的受訪者，購物時首三位考慮的因素同樣是（1）親友意見、（2） 網站上的產品資訊，及（3）網上用戶評價。其後則開始不同，大灣區顧客的第四、五位分別是產品影片及帖文，和直播介紹；香港顧客依序門市的銷售員，接著才產品影片及帖文。

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記者：葉泳珊