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Haribo險失3738萬銀行支票 德男助報失僅獲「薄酬」

環球社會熱點 08:35 2022/11/15

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Haribo熊仔軟糖深受家長及兒童喜愛，是不少人的童年回憶。德國一名男子意外發現向Haribo發出的銀行支票，價值更逾463萬歐元（約3,738萬港元）。德國男子聯絡Haribo公司並按指示銷毀支票後，僅獲得6袋軟糖作為答謝。

德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅 【下一頁】

現年38歲的德國男子Anouar G來自法蘭克福，早前在拜訪母親途中，於火車站月台上發現一張應屬於Haribo公司的銀行支票。支票價值更逾463萬歐元，令他感到十分震驚，更形容一度無法發出聲音。

據報，涉事支票由超市集團Rewe發予Haribo公司，但不知何故被遺留在車站月台。

Anouar其後把發現支票一事聯絡Haribo公司，對方亦透過律師和他聯絡。德國媒體報道指，Haribo並未要求Anouar歸還支票，而是要求他銷毀並影相作證。

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Anouar亦按照Haribo公司指示處理支票，數日後收到Haribo寄來的郵件，裡面裝有6袋軟糖。Anouari認為，他的行為拯救Haribo公司數百萬資金，對公司的「報酬」感到不太滿意，指有點小氣（cheap）。

惟Haribo公司確認事件屬實後指，相關支票列明公司名稱，只能被公司提取，公司亦已寄出標準份量的軟糖以表感謝。

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責任編輯：李俊儀

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