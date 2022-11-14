美國發生校園槍撃案最少3死 非裔槍手在逃

美國校園槍撃案頻生，加強槍械管制呼聲愈來愈烈。但弗吉尼亞大學於當地時間周日（13日）晚上有槍擊案，造成3人死亡，最少兩人受傷，槍手仍然在逃。警方指槍手是大學學生，並封鎖校園附近範圍，呼籲學生避免外出。

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弗吉尼亞大學校長Jim Ryan周一發聲明指，昨日晚上有槍手在校內發動襲擊，造成三人死亡，兩人受傷。學校確認槍手是該校學生Christopher Darnell Jones，現時仍然在逃。

駐弗吉尼亞大學警局於Twitter發文指槍手是一名非裔男子，他當時身穿酒紅色外套、牛仔褲及紅色鞋，持有武器且相當危險，不排除正駕駛一輛黑色SUV。警方封鎖校園附近範圍，同時發出緊急警報系統，呼籲學生盡快尋求安全地方暫避。

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警方出動大量警力搜索，包括動用州警察直升機，截至當地時間周一（14日）早上暫未有發現。

校園網站顯示，Jones於2018年入讀弗吉尼亞大學，雖然身為一名美式足球員，但從未參加過任何比賽。

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責任編輯：郭麗明