【虛擬貨幣】加密巨頭FTX上周申請破產 巴哈馬警方表示正審查案件

加密巨頭FTX上周五（11日）在美國申請破產，巴哈馬皇家警察周日（13日）表示，巴哈馬政府調查人員正在審查加密貨幣交易所FTX倒閉，以及是否發生了任何「犯罪行為」。

FTX創辦人Sam Bankman-Fried告訴外媒正身處巴哈馬，否認其飛往南美的謠言。上周亦有消息透露，Bankman-Fried已將100億美元的客戶資金，轉移到他的貿易公司Alameda Research。

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加密貨幣交易所FTX上周被傳出將被競爭對手幣安（Binance）收購其美國以外的業務的消息，但幣安隨後宣布取消收購，令加密貨幣暴跌，比特幣（Bitcoin)上周更自2020年以來首次跌破16,000美元。



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撰文：何珊如