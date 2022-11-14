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【聖誕好去處】新城市廣場斥1,500萬打造聖誕佈置　料帶動人流及營業額升雙位數

商業 18:39 2022/11/14

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新鴻基地產旗下的新城市廣場及HomeSquare，斥資1,500萬元推出以草泥馬為主題的大型節日佈置。（新鴻基地產提供圖片）

為迎接聖誕旺季，新鴻基地產旗下的新城市廣場及HomeSquare，斥資1,500萬元推出以草泥馬為主題的大型節日佈置，投資額更較去年加碼3成，並預料人流及營業額，將按年上升15%及20%。

【5+3】內地公佈「5+3」後首3日　香港飛內地機票搜索量增69%

配合近年積極推動的「全方位空間活化計劃」，新城市廣場今年夥拍同系商場HomeSquare，在室內及戶外空間打造15大場景及巨型嘉年華遊戲，以草泥馬及秘魯彩虹山為靈感，打造逾2萬呎的戶外星光打卡裝置。

新鴻基地產代理租務部副總經理許嘉雯表示：「受惠於社交距離措施逐步放寬，世界盃盛事開鑼，再加上消費氣氛持續升溫，我們預料新城市廣場11月及12份的人流及營業額，將按年上升15%及20%。今年聖誕的推廣費為1,500萬元，投資額較去年加碼30%。」

揉合巨人版嘉年會遊戲

她提到，為進一步鞏固新城市廣場作為新界東娛樂零售體驗（Retailtainment）新熱點的定位，新城市廣場今年的聖誕裝飾除了著重打卡外，更融合了體驗式娛樂元素，特別將1樓室內的草泥馬聖誕遊園佈置揉合巨人版嘉年會遊戲。

 「Play Park」試業錄佳績　帶動外區客流升20%

近年，新城市廣場不斷強化租戶組合，更斥資1.5億元打造6萬呎娛樂體驗專區「Play Park」，其14個租戶將於聖誕全面開業，當中包括主題遊樂場「歡樂天地」，相信有助進一步推高人流量。

許表示：「自9月30日開始試業以來， Play Park一直深受全年齡層的客群歡迎，刺激商場周末人流及車流按年上升20%，而東鐵線過海段的開通更大大帶動了外區客流急升。」

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責任編輯：李智美

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