  • 24°C
香港時間 : 20221114日 (週一) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

康怡花園三房680萬元低價售　呎價1.1萬平過新界屋苑

股樓投資 18:35 2022/11/14

分享：

分享：

樓價持續調整，藍籌屋苑成交價亦錄節節下跌。其中港島區藍籌屋苑鰂魚涌康怡花園錄低價成交，呎價約1.1萬元水平，甚至低於不少新界屋苑。中原地產楊文傑指，康怡花園D座低層8室，實用面積596平方呎，三房間隔，屬遺產物業，原叫價750萬元，以680萬元沽出，累減價70萬元，呎價11,409元。

本月初屋苑曾錄另一宗成交，E座中低層12室，面積與上址相同，間隔亦一樣，以788萬元售出，呎價約13,221元，新成交價較之平約108萬元約14%。據悉，原業主於1986年以約56.28萬元一手購入，今沽貨帳面獲利623.72萬元，單位升值11倍。

延伸閲讀【多圖】Silicon Hill三房示範單位陪你睇 空間寬敞打造寫意居所

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

二手市場 康怡花園 鰂魚涌 中原地產

上一篇文章

駿景園外籍業主蝕入肉　4年勁蝕400萬

下一篇文章

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】另類生活樂趣 撒哈拉沙漠遇上「貓咪」

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】青衣半新居屋盤　高層兩房叫價520萬
【帶你睇盤】青衣半新居屋盤　高層兩房叫價520萬
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
【TWITTER】馬斯克警告 Twitter明年有可能破產
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
【有價有市】西班牙廢棄村莊放售　叫價僅200萬港元
【有價有市】西班牙廢棄村莊放售　叫價僅200萬港元
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【理財個案】有錢人也有煩惱? 銀行主管擁逾半億身家 冀45歲前退休卻不知如何入手
【理財個案】有錢人也有煩惱? 銀行主管擁逾半億身家 冀45歲前退休卻不知如何入手
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款