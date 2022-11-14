康怡花園三房680萬元低價售　呎價1.1萬平過新界屋苑

樓價持續調整，藍籌屋苑成交價亦錄節節下跌。其中港島區藍籌屋苑鰂魚涌康怡花園錄低價成交，呎價約1.1萬元水平，甚至低於不少新界屋苑。中原地產楊文傑指，康怡花園D座低層8室，實用面積596平方呎，三房間隔，屬遺產物業，原叫價750萬元，以680萬元沽出，累減價70萬元，呎價11,409元。

本月初屋苑曾錄另一宗成交，E座中低層12室，面積與上址相同，間隔亦一樣，以788萬元售出，呎價約13,221元，新成交價較之平約108萬元約14%。據悉，原業主於1986年以約56.28萬元一手購入，今沽貨帳面獲利623.72萬元，單位升值11倍。

延伸閲讀【多圖】Silicon Hill三房示範單位陪你睇 空間寬敞打造寫意居所

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機